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9月新盤掀戰幔Wetland Seasons Park第3期 首批65伙1房折實$413萬入場

置業家居 2020/09/12

分享：

9月新盤大戰展開，天水圍Wetland Seasons Park第3期以高價姿態登場，折實呎價$1.21萬至$1.47萬，1房折實$413萬入場，個別單位較去年12月貴15%，最快下周末售。

天水圍濕地

...

欄名 : 新盤速遞

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