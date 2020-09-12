9月新盤掀戰幔Wetland Seasons Park第3期 首批65伙1房折實$413萬入場 置業家居 2020/09/12 分享： 9月新盤大戰展開，天水圍Wetland Seasons Park第3期以高價姿態登場，折實呎價$1.21萬至$1.47萬，1房折實$413萬入場，個別單位較去年12月貴15%，最快下周末售。 天水圍濕地 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 主打2房 力吸小家庭客源 今日 主打2房 力吸小家庭客源 下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售 今日 下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售 最新專欄文章 更多 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 今日 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 今日 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 今日 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售 今日 下季攻豪宅新盤 多石街項目已批預售 主打2房 力吸小家庭客源 今日 主打2房 力吸小家庭客源 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入