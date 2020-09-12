中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 置業家居 2020/09/12 分享： 前臨濱河公園及靠近地鐵站口的中國鐵建國際城，位於珠海金灣區，近期推售2至4房戶型，售價由￥183萬起。 物業由珠海西部鐵建城開發有限公司發展，位於金灣區金飛路286號，提供分層住宅單位，佔地面積9.3萬 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 2020/08/22 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 2020/08/15 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 2020/08/08 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 2020/08/01 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 2020/07/25 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 人民幣 樓價 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入