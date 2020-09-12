中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起

前臨濱河公園及靠近地鐵站口的中國鐵建國際城，位於珠海金灣區，近期推售2至4房戶型，售價由￥183萬起。

物業由珠海西部鐵建城開發有限公司發展，位於金灣區金飛路286號，提供分層住宅單位，佔地面積9.3萬

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