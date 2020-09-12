悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 置業家居 2020/09/12 分享： IQ Burwood樓盤位於澳洲悉尼市中心及第二大商業區Parramatta兩地之間，坐落悉尼最大華人社區Burwood區。由於Burwood區發展非常成熟，所以全新樓盤極之罕有。IQ Burwood ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 2020/09/05 印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高 2020/08/29 X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高 The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 2020/08/15 The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 2020/08/08 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 2020/08/01 South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 澳洲 悉尼 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入