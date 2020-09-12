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悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利

置業家居 2020/09/12

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IQ Burwood樓盤位於澳洲悉尼市中心及第二大商業區Parramatta兩地之間，坐落悉尼最大華人社區Burwood區。由於Burwood區發展非常成熟，所以全新樓盤極之罕有。IQ Burwood

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欄名 : 海外置業

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