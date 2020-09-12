推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】

設計重點：由於單位面積有限僅231平方呎，所以用色上偏向淺色（如白色、米色及木色），才可令空間感增加。主人房亦以升高矮台處理，配合趟門設計，收納空間亦可提升。大門側特別加建孩子房，足夠一家三口或四口子

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