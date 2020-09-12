推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 置業家居 2020/09/12 分享： 設計重點：由於單位面積有限僅231平方呎，所以用色上偏向淺色（如白色、米色及木色），才可令空間感增加。主人房亦以升高矮台處理，配合趟門設計，收納空間亦可提升。大門側特別加建孩子房，足夠一家三口或四口子 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 駿洋邨入伙 3個設計示範 今日 駿洋邨入伙 3個設計示範 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 今日 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 今日 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 今日 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 最新專欄文章 更多 駿洋邨入伙 3個設計示範 今日 駿洋邨入伙 3個設計示範 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 今日 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 今日 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 今日 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 2020/09/05 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 裝修設計 駿洋邨 豐澤 實惠家居 家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入