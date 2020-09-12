推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 置業家居 2020/09/12 分享： 設計重點：以粉藍色牆身為焦點的單位，面積約329平方呎。天花改以盒仔燈取代吊燈，提升現代感之餘，亦可平均分布燈光效果。單位以特大1房設計，同時加建儲物矮台，提升收納空間，亦有助劃分廳房區域。設計師特別 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 駿洋邨入伙 3個設計示範 今日 駿洋邨入伙 3個設計示範 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 今日 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 今日 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 今日 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 最新專欄文章 更多 駿洋邨入伙 3個設計示範 今日 駿洋邨入伙 3個設計示範 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 今日 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 今日 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 今日 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 2020/09/05 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 裝修設計 駿洋邨 豐澤 實惠家居 家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入