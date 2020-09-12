推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】

設計重點：以粉藍色牆身為焦點的單位，面積約329平方呎。天花改以盒仔燈取代吊燈，提升現代感之餘，亦可平均分布燈光效果。單位以特大1房設計，同時加建儲物矮台，提升收納空間，亦有助劃分廳房區域。設計師特別

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