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推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】

置業家居 2020/09/12

分享：

設計重點：設有3房、可供最多6人使用的單位，面積約379或387平方呎。以白色及粉色為主調的安樂窩，家的感覺更強。大門兩側新造5呎全高櫃及2呎鞋櫃，收納量足夠一家人未來2年使用。另外，設計師為了增加每

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欄名 : 家居頭條

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