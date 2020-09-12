【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液

豐澤：全屋大型電器 24個月免息分期低至$616

期待已久的入伙日子，對駿時樓和駿湖樓住戶而言，實在難掩那份喜悅。有見及此，豐澤特別推出的優惠套餐，已涵蓋全屋所需的大型電器（包括雪櫃、洗衣機、電熱水爐、

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