駿洋邨入伙 3個設計示範

火炭駿洋邨（駿時樓和駿湖樓）陸續入伙，對住戶來說是天大喜訊。本刊特別請來公屋裝修易工程總監繆生，分享2人至6人單位如何設計。壓軸搜羅一系列駿洋邨住戶尊享的重量級優惠，分別來自豐澤及Pricerite實

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