駿洋邨入伙 3個設計示範 置業家居 2020/09/12 分享： 火炭駿洋邨（駿時樓和駿湖樓）陸續入伙，對住戶來說是天大喜訊。本刊特別請來公屋裝修易工程總監繆生，分享2人至6人單位如何設計。壓軸搜羅一系列駿洋邨住戶尊享的重量級優惠，分別來自豐澤及Pricerite實 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 今日 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 今日 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 今日 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 今日 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 最新專欄文章 更多 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 今日 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 今日 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 今日 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 今日 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 2020/09/05 揀啱合適Router 家居上網暢順無阻 裝修設計 駿洋邨 豐澤 實惠家居 家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入