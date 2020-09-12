Donki驚安殿堂開首間台灣分店 樓高3層選址西門町

今年落戶香港的日本24小時雜貨店「驚安的殿堂唐吉訶德」（Don Don Donki），旋風式開設3間分店後，將會進駐台灣，開設當地第一間分店。首店坐落台北西門町，未有確實地址及開業日期。以後去台灣旅行

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