自行驗孕須知 BBC揭電子驗孕棒中的驚人秘密

最近，圍繞電子驗孕棒的一項試驗結果，在外國引起不少的關注和爭議。相對於普通的驗孕棒或測試紙，這種電子裝置無疑顯得更高級，生產成本和售價也相對昂貴。

跟其他檢測試紙一樣，使用電子驗孕棒也是自行檢測，但結果會顯示在熒光屏上：懷孕或是沒有懷孕一目了然，既然這麼方便，為何引起人們的爭論呢？

一名英國男性顧客在妻子購買了一款電子驗孕棒後，以社交平台質疑這種「神器」是否物有所值，因為其價錢是普通妊娠試紙的4倍。於是英國廣播公司（BBC）引述了硬件研究公司Foone為一款電子驗孕棒的測試報告，結果發現，其中的微處理器比早期家用電腦的功能還強大。

但問題是，這些電子設備本身並未在檢測中發揮任何作用，其內部工作原理仍是利用標準驗孕試紙，只不過加了電子處理器和顯示屏讀出測試結果而已。當拆開裝置後發現，裏面有一個標準驗紙，跟家庭醫生使用以及市面上所出售的普通附檢測試紙的驗孕棒沒大差別，硬件研究公司對這發現感到吃驚。

電子垃圾？

支持這產品的人士認為，數字顯示可以為使用者提供更清晰明瞭的答案；但另外一些人則指出它製造了不必要的電子垃圾。

妊娠試紙的原理是，可以檢測到女性在懷孕早期所分泌的一種叫做人絨毛膜促性腺激素（HCG, human chorionic gonadotropin）的賀爾蒙。HCG是由胎盤的滋養層細胞分泌的一種糖蛋白，在妊娠早期血清和尿液中的HCG水平可迅速升高。而經過化學物質處理過的試紙接觸到這種賀爾蒙時，顏色會發生變化。之後，試紙上通常出現一條綫或是兩條綫來顯示懷孕與否。

頭髮顯示受孕？

驗孕棒已很方便，但將來可能不假外求，以準備懷孕的女士頭髮化驗，便得知她們卵巢中還剩下多少粒卵子，為她們的受孕機率提供一些綫索。

在今年的歐洲人類生殖與胚胎學會上，來自美國和西班牙巴塞隆拿的研究小組稱，他們不用驗血，而是通過化驗女性頭髮樣本找到與生育有關的抗穆氏管賀爾蒙（AMH）的水平高低。AMH是一種糖蛋白，它是由卵巢中未成熟卵子或稱小卵泡分泌的一種賀爾蒙激素，卵巢小卵泡數目愈多，血清濃度就愈高；反之，如果卵巢小卵泡數目愈少，血清中AMH值就愈低，藉此評估女性體內可能還剩下多少卵子。

主責研究學者指，頭髮測試可以觀察激素的長期積累，甚至比血液化驗揭示更多AMH信息。如果驗頭髮優勝過血液檢測，有望進一步簡化婦女的生育治療過程。

自行驗孕須知

無論是用電子驗孕棒抑或普通驗孕試紙，當驗孕結果只出現一條綫，就代表100%沒懷孕嗎？其實並不一定，盡管驗孕棒的準確度高達9成，但仍可能因以下情況而影響結果：

1.過早驗孕：若驗孕時間過早，體內的HCG濃度不夠時，驗孕產品可能無法正確判讀而影響結果。一般來說，性行為後約14天即可驗孕，若驗孕呈陰性但一周內仍未有月經時，可多等一周再次檢驗。

2.操作錯誤：驗孕產品放入尿液中時間過短或過長，也可能出現偽陽性的反應，故建議最好依照產品說明書使用為佳。

3.尿液太稀：建議採用早上起來的第一泡尿，因早晨尿液的HCG濃度較高。

作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺

▲ 電子驗孕棒的設計，最近引起人們的爭論，值得購買與否，有人說不值，有人覺得它更準確和先進。（iStockphoto圖片）

▲ 美國和西班牙的共同研究，從152位女性採集和分析的頭髮和血液樣本的對比結果，指頭髮有望將來可用來預測懷孕率。（iStockphoto圖片）

▲ 心急要知有無懷孕，宜在性行為後14日，因過早驗孕，體內的HCG濃度不夠時，影響準確度。（iStockphoto圖片）

▲ 女性一生的卵子數量有限，隨着年齡增長卵子的數量也會減少，抗穆氏管賀爾蒙（AMH）水平也隨之降低。（iStockphoto圖片）