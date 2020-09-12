全民檢測儲經驗 防疫情重臨

只是數分鐘的時間。

當然，我不會說這數分鐘完全沒有不適。有外來物件進入自己的鼻腔，當然會感覺異樣。對，我所指的是普及社區檢測計劃下的採樣過程。採集鼻腔拭子時的確有點癢，令人感覺想打噴嚏，但很快就沒事了。

免費快捷測試 只需數分鐘

過程簡單、快捷，而且免費，更重要的是可以協助專業醫療人員和政府評估本港整體疫情，用以追蹤新型肺炎的傳播。那麼為何公眾似乎不甚熱衷參與計劃？

直至星期四，有逾150萬人接受採樣，經網上登記參與計劃的有超過130萬人，暫時有21宗新個案經檢測計劃發現。這些數字聽起來好像不算很多，為全港750萬人口整體的一小部分。

我聽到及從其他媒體看到為何不少香港人不願意參與政府這個檢測計劃。有些人擔心政治和個人私隱問題，有些則說不信任內地。其實，中央政府很照顧港人，是次檢測的臨時氣膜實驗室、檢測工具和實驗室技術人員全部來自內地。

拒檢測顧慮多 欠即時誘因

有些人會認為自己身體很好，沒有不適，為何要接受檢測？動機是另一因素。若需要健康證明才能外遊，那麼應該會有很多人把握免費檢測機會。但缺乏即時誘因，有些人便不加考慮了。

香港一家私家診所早前向大約3,000位病人發出問卷，調查對普及社區檢測的取向，約1,000人回覆，當中超過8成受訪者表示不打算參與檢測計劃。

令人驚訝的是，政治和私隱並不是他們不參與的最大關注點。他們最擔心，若自己或家庭成員檢測結果呈陽性，就會被安排入院，或入住政府的隔離或檢疫設施。這應該是政府在推行計劃前要考慮並解決的問題，以鼓勵更多市民參與檢測。

再重新檢視，我們還有很多可以改善的地方，來鼓勵市民參與普及社區檢測計劃。但要知到普及社區檢測計劃是在短時間內推行，當時本港一下子要面對來勢洶洶的第三波疫情爆發，全球各地的政府和衞生官員都面對同樣挑戰，未能全面掌握病毒及其傳播，我們需與時間競賽。雖非盡善盡美，但無論如何我們都必須前行。

考慮到形勢迫切，內地和香港的醫療團隊以非凡的專業精神去處理相關工作。內地團隊把實驗室、設備和有經驗的技術人員派遣來香港，支援我們的檢測工作，相對香港本身病毒檢測量每日約為3萬，火眼實驗室每日檢測量可達20至30萬。

香港團隊負責協調檢測計劃、檢測中心等各樣流程，從安排數以千計技術人員至尋找檢測中心地點、添置保護裝備，與確保社區距離等，這些與檢測程序和形式的重要決定都需要時間考慮。專家也要考慮，應該採鼻腔還是咽喉樣本呢？最終，我們決定採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

要動用如此龐大的人力及物力，有人會問是否值得推行這計劃？有些專業醫生、傳染病及流行病學家說不，認為這般大規模檢測是浪費時間、金錢和精力。他們指除非有強制全民檢測再加上禁足令，否則這樣的檢測沒甚意義。但當然，香港是不大可能做到全民強制檢測及禁足。

找出隱性患者 截斷傳播鏈

我認為這些論點都沒能抓住重點。計劃目的並不是要消滅病毒，而是找出隱性患者，盡量截斷傳播鏈，為可能出現的第四波、第五波大流行做好準備。與全球大多國家的政府一樣，因為供應問題，香港要到五月才開始大規模派發口罩。今次的全民檢測可以讓我們對潛在危機採取較主動、及早回應的對策，讓我們可以站在更有利的位置面對日後可能出現的挑戰。

通過與內地實驗室技術員和專家合作，香港得到寶貴的方法和經驗，現在擁有組織複雜物流的經驗，為將來有需要時替個別高危群組作大規模快速檢測作好準備。

冬季是流感季節，寒冷及乾燥天氣有可能會引發另一波新冠肺炎的威脅。相對之前，我們現在更有經驗作好預備，因我們試過進行大規模的檢測，這一切都是值得的，絕不應對之輕視。

▲ 計劃目的並不是要消滅病毒，而是找出隱性患者，盡量截斷傳播鏈。（資料圖片）