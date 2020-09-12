航空業復甦路長 港促區內通關撑經濟

國泰航空 （00293） 公布不會申請第二輪保就業計劃，變相預告裁員。疫情重創航空業，情況比能想像的更差，國泰節流固然是商業考慮，但在年中獲政府大幅注資後現在卻考慮裁員，就要面對未履行社會責任的質疑了。疫下航空業復甦路漫長，尤其歐美持續爆疫，港府更應盡快控制疫情，加快與周邊地區恢復通關旅遊，既助航空業度寒冬，亦助經濟復甦。

國泰預告裁員 恐掀骨牌效應

國泰昨證實與港龍航空不申請第二輪保就業計劃，但附屬公司香港快運、香港地勤服務及國泰航空飲食服務等則會繼續申請，並強調這是為第四季向董事局提交營運規模建議時保持靈活性。由於保就業計劃涉及不裁員協定，國泰這項決定意味最快下月啟動裁員行動。

國泰預告裁員是出於商業考量，因疫情重創航空業，全球各地都封關，導致旅客量大減，國泰被迫要大幅削減班次，7月份客運量大跌99%，而機管局昨公布的8月客運量按年減少98.6%，反映情況恐仍在低處徘徊。國際航空運輸協會（IATA）日前悲觀地預估，客運量要到2024年才有望回復到疫前水平，比之前估計的還要推遲多一年。

事實上，全球航空業上半年裁員40萬人，單是美國就裁減13.2萬人（25.8%），國泰同期僅裁1,200人（3.5%）。按IATA預測，航空業在嚴峻經營環境下，如何能撑至2024年，須及早綢繆。星航即使獲政府保就業津貼，也準備裁員4,300人（20%）。由於員工薪酬佔國泰營運成本25%，大部分航班停飛，削減人手遂成節流對象。

可是，國泰在財困下，6月獲政府借貸273億元打救，以及供股集資117億元，又申請保就業津貼，資源盡取，現在卻預告裁員，被狠批是過橋抽板，未盡企業的社會責任。這不但會推高失業率，而其在經濟形勢未進一步急速惡化就裁員，恐怕對周邊相關行業產生骨牌效應，對勞工市場造成更大衝擊，令經濟復甦之路更難。

大家齊心控疫 為重啟旅遊出力

港府當日入股及借貸國泰，協議條文中是否對國泰一些決定有所限制？既然政府是用公帑拯救國泰，社會各界希望其發揮影響力，阻止國泰大規模裁員，改以其他方式節流。

美國疫情持續，而歐洲再爆疫，長途旅遊短期難望重啟，反觀亞洲區內短途旅遊卻有重啟機會，因內地、澳門和台灣疫情完全受控，港府應着眼與周邊地區恢復通關旅遊。因此當局宜趁疫情稍緩，盡快清零，增加周邊地區對港的控疫信心，並盡快商訂檢測互認機制，為恢復旅遊做好前期準備工夫。一旦旅遊氣泡建立，大家便可透過區域性人流物流交往，恢復航空旅遊業一定活力，帶動經濟慢慢復甦。

港府不能呆等疫情好轉，應設法控疫，為穩經濟做好鋪墊，而企業更要與員工共度時艱，市民亦要做好防疫工作，為恢復通關旅遊出一分力。

責任編輯：劉婉雯