迪士尼的真人版《花木蘭》，看來已從電影話題，變成了商業話題。更奇怪是，於九月十一日中國內地放映前，在內地主要的影評平台豆瓣評分中，卻已有超過一萬觀眾在打分，而且這片子得分奇低，一開始就低於五分（十分滿分）。未必是惡意未看就造假，而是可能證明，現在真是有太多海外中國人雖在國外，但談影論戲，還是會返回中國的網絡平台。

由於疫情關係，中國可能是全球唯一可大規模上映此戲的地區，看過的美國區觀眾，都是通過訂閱Disney+這用來打Netflix的平台來看，除付每月七美元的月費，要看《花木蘭》還要再加大約三十美元（當一家大細消費）。不過據統計，九月四日上綫後反應不俗，訂戶在Disney+的支出，比上周增加近兩倍，達一千二百萬美元，下載量亦升了六成八（只算蘋果和Google店數據）。但最大的挑戰和命運結果取決於中國市場，預估它要在美國以外市場，收到七億美元才能回本賺錢（成本加宣發已三億，放映收入還要分成），而中國得佔當中預計收入的一半，亦即目標是大約二十至二十五億元人民幣。

這其實較難實現，國產片《八佰》有民族激情加上餓戲餓太久，還加上政策給它獨大，才收到二十四億元人民幣，但《花木蘭》檔期獨大沒保證（有《TENET天能》在先公映），且更麻煩是口碑一般。中國觀眾看來對荷里活拍中國古裝題材從不埋單，首先批評所有成熟女演員像鄭佩佩和鞏俐怪模怪樣像印第安人，再來說歷史地理搞錯，把只有六百年歷史福建土樓放進北魏時代。主要劇情又因要政治正確避開花木蘭和將軍上司（甄子舟飾）的感情綫，弄得劇情閃縮突兀。西方解釋女主角「氣」的力量，故作高深但其實可笑等等。原因可能是，荷里活得把「氣」看成是《星戰》中的原力了。