「外交達人」一道菜 李鴻章訪美留佳話

本欄日前談到美國前總統格蘭特訪華，和清朝重臣李鴻章結緣。翻看清朝簽下的賣國條約，多達30多條，署名最多的是李鴻章，成為「賣國賊」代名詞。然而他作為清廷代表，被吩咐去簽字，身不由己。民國思想家梁啟超對他評價亦不全是差：「敬李之才，惜李之識，而悲李之遇也。」

訪美受歡迎 「李鴻章雜碎」成名菜

在李鴻章近40年官宦生涯，與洋人打交道很多，清朝在對外交往上對他十分倚重，令他成為中美外交重要人物。1896年，中日甲午戰爭結束後一年，為祝賀沙皇加冕，同時也為「聯俄制日」，李鴻章被派出訪歐美，歷時190天，其中在當年8、9月訪美，禮遇之高美國史上未見。本文將介紹「外交達人」李鴻章訪美言論，供大家思考今天中美關係時參考。

《紐約時報》報道，李鴻章抵達紐約港碼頭引起轟動，人山人海，美軍鳴放19響禮炮。報道稱有50萬人在紐約第五大道和中央公園等，夾道歡迎李坐的馬車。翌日，美國總統克利夫蘭專程到紐約和他午宴。李鴻章此行說的話，吃的食物成為媒體焦點，他到過費城唐人街餐館吃中餐。報道說，費城民眾問當地華人李鴻章吃甚麼菜，被告知其中一種叫「雜碎」。之後，陸續有人到唐人街要吃這菜式，從此「李鴻章雜碎」便成為北美一帶中餐館招牌菜。

李鴻章雜碎的出處，還有其他版本，話說他在酒店招待客人吃晚飯，客人很快把桌子上原先準備的菜掃空。李鴻章人急智生，叫廚師隨便煮了五花八門菜肉什錦大燴，客人問叫什麽菜，李鴻章沒聽明白，不搭馬嘴的說：「好吃，好吃」，由於和英語「雜碎」的「Hotch-potch」發音差不多，從此「李鴻章雜碎」就成了一道菜。

李鴻章在美國舉行記者會，直接抨擊了美國排華法案，形容是世界上最不公平法案。他說競爭使全世界市場有活力，而競爭既適用於商品，也適用於勞動力。美國的排華法案，背後受愛爾蘭裔移民欲獨霸勞工市場影響，因為華人是他們很強的競爭對手，所以想排除華人。

李鴻章以經濟學原理作比喻：「如果我們清國也抵制你們的產品，拒絕購買美國商品，取消你們的產品銷往清國的特許權，試問你們將作何感想呢？……你們把廉價華人勞工逐出美國，究竟能獲得甚麽？廉價勞工意味着更便宜的商品，顧客以低廉價格就能買到高質商品……你們因你們的民主和自由而自豪，但你們的排華法案對華人來說是自由的嗎？這不是自由！」

排華法案與美國貨掛鈎 斥不公

李鴻章將美國貨和排華掛鈎：「不幸的是，你們（美國）還競爭不過歐洲，因為你們的產品比他們貴，因為你們勞動力太貴，以致生產的產品因價格太高，而不能成功地與歐洲國家競爭。勞動力太貴，是因為你們排除華工，這是你們的失誤。華人比愛爾蘭人和美國其他勞動階層都更勤儉。」他呼籲美國取消排華法案。

有記者亦問到美國資金在中國投資有甚麼出路？李鴻章答：「歡迎你們來華投資，資金和技工由你們提供，但對於鐵路、電訊等，要由我們自己控制。我們必須保護國家主權，不允許任何人危及我們的神聖權力。」

《紐約時報》對李鴻章的評價是，「看到一個與歷史教材『臉譜化』不同的李鴻章，他認為中國積弱不振，『必先富而後能強』，大力開辦洋務，堪稱是中國對外開放第一人，也是中國外交第一人。」

事實上，李鴻章出訪時已70多歲，實屬不易。他考察西方資本主義國家政治、經濟、軍事、科技等之後，體會到中國和西方的差距，回國後向光緒和慈禧陳述「各國強盛，中國貧弱，須亟設法」，希望中國能趕上西方。然而他的出訪受保守勢力攻擊，受清廷冷遇，於是萌生退意。

身為洋務大臣，李鴻章悟出的外交手腕，是「以夷制夷」，乃形勢不利下弱者生存策略，但亦受其害，無異引狼入室。他當初看到中、日兩國同受外來侵略，有聯合一起的可能，以為日本想與中國結盟共同抵禦西方列強，於是制定「聯絡東洋牽制西洋」的外交思想，具有一定現實基礎，想法並非不合理，然而結果引來日本侵略。

不管戰爭失敗責任是否在於李鴻章，但割地賠款條約是他簽的，名字始終和恥辱連在一起。甲午戰爭令西方人看清楚，原來清朝得個殼，在李鴻章訪美後不久，1900年中，八國聯軍侵華，之後清朝派出的簽約代表，還是李鴻章。1901年《辛丑條約》簽約兩個月後，向來心高氣傲的李鴻章，鬱鬱而終。

李鴻章出訪歐美受禮遇是事實，各國政商拉攏他背後有自身金錢、政治利益考慮亦是現實。外國人對中國的好奇變成了解之後，利益終究行先。列強侵華，中國得到的教訓之一，是落後就捱打，你讓一步之後就被迫讓下去，這也許就是今天報道所說，中國政府不準備讓TikTok賣給美國的理由。

▲ 當年李鴻章出訪美國，十分轟動，報稱有50萬人夾道歡迎，而他到唐人街菜館吃了「雜碎」，從此「李鴻章雜碎」成為北美中餐館名菜。

▲ 當年李鴻章出訪美國，十分轟動，報稱有50萬人夾道歡迎，而他到唐人街菜館吃了「雜碎」，從此「李鴻章雜碎」成為北美中餐館名菜。