「創傷知情」理念 疫下為學童解憂

疫情持續，為各地兒童帶來心理創傷，澳洲部分地區將為教師提供相關培訓。教師宜及早識別學生有否創傷後遺症（PTSD），以便引導他們走出陰霾。

澳洲維多利亞州政府宣布，將會在當地所有中學撥款以供招募精神健康醫生，並與社企合作為1,500名教師提供額外精神健康訓練，以助在遙距學習期間識別有高風險心理創傷的學生。當地一項調查指出，兒童心理健康專綫在今年3至7月期間的撥打次數比去年同期飈升28%，與疫情及家暴等問題有關。

西澳家暴增 兒童或現心理創傷

據西澳州大學表示，當地三分一家庭因疫情而出現經濟困難，帶動家暴數字上升。經歷此一系列磨難的兒童會出現心理創傷，嚴重者可導致抑鬱及輕生念頭增加，更傾向酗酒或吸毒，亦可影響學習、情緒控制及社交能力。

維州政府此舉旨在提升學校及教師對心理創傷的認知，即所謂創傷知情（trauma-informed）理念。學生在生活中可從多個方面受到創傷，例如朋輩欺凌、父母離異等，創傷知情理念旨在令全校所有成年人，包括教師、家長及管理層明白創傷的來源，並建立以尊重及支援為基礎的文化，以助學生克服創傷。教師可以透過表演藝術、體育等多種途徑（見表），幫助學生建立自信及抗逆能力。

外國學校多與民間機構合作達成創傷知情，例如英國非牟利組織Trauma Informed Schools UK時下為當地教師提供訓練，預防及處理精神健康問題例如焦慮及創傷後遺症。美國科企Kognito亦提供相關網上課程供教育者報讀，只需約35至45分鐘完成，透過場面模擬技術模擬實境，讓教師鍛練如何與受創傷困擾的不同年齡學生對話。

逾7成港人 出現不同程度抑鬱

疫情期間更多學校在網上授課，但隔着屏幕也可為學生提供支援。美國地區教育實驗室計劃（REL）提供刊物，幫助教師在虛擬環境下為學生應對創傷，例如透過情緒量度表（mood meter）評估學生心理健康狀況，並教他們如何透過正念思維、呼吸鍛練等方式調節個人情緒。

港大醫學院精神醫學系今年調查發現，約4成港人出現中至高度創傷後壓力徵狀，亦有逾7成人出現中至嚴重抑鬱徵狀，與社會事件及新冠疫情不無關係。然而，基督教女青年會（女青）表示，不少有創傷的人常被誤解為亂發脾氣、純粹想引人注意、不專心或無記性，但他們對以往的傷害難以啟齒，面對日常生活有很多行為、情緒反應。

創傷知情照顧在本地暫未如外國融入校園，但不少民間機構已有提供相關課程及訓練，包括女青、心岸社企等。隨疫下學生創傷加劇，校方宜更重視此類問題，及早為他們提供援助。

▲ 疫情期間各地不少兒童產生創傷後遺症徵狀，美國有大學今年與中小學合作，提高教師對心理創傷的警覺。（法新社圖片）