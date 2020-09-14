化檢測為常規戰備 須克服軟硬件短板

限聚令放寬的首個周末，街頭人潮湧現，業界籲市民勿報復性消費，免疫情反彈。財政司司長陳茂波提出強化檢測作控疫常規戰備，有助加快經濟復甦。惟要提升本港檢測能力，港府宜盡快總結全民檢測經驗，克服人手及設備等軟硬件短板，才能做到控疫與穩經濟兼顧。

勿報復性消費 免疫情再反彈

過去兩天，部分商場和食肆出現排隊人龍，甚至有食肆違規在店外加設座位。街上人流大增，固然與市民在第三波疫情忍耐已久，隨着限聚令放寬，而全民檢測又進入尾聲，近172萬人採樣後，大部分結果呈陰性，令市民放心外出消費。

商界對此既喜且憂，喜的是生意回升，憂的是擔心疫情反彈，餐飲聯業協會會長黃家和更呼籲業界和市民勿報復性消費，要嚴守防疫控制。黃家和的憂慮並非杞人憂天，因6月教訓殷鑑不遠，當時社區零感染20天，只因過早放寬限聚令而疫情再起，目前疫情仍未受控，確診數字連續4天回升至雙位數，每天仍有多宗源頭不明個案，凸顯隱形病人仍在社區潛伏，市民須續保持警覺性。

陳茂波昨在網誌指，在與疫共存的新常態下，防疫措施要常態化，但不容爆疫亦常態化，要求利用全民檢測計劃中提升的檢測能力，化為常規戰備，日後再遇到疫情，可進行閃電圍堵戰，遏止病毒擴散；並可加快推出健康碼，放寬與周邊地區人員往返限制，有助加速經濟復甦。

在疫苗面世前，大規模檢測是當前控疫的最有效方法，而要檢測常態化，須對一些經常接觸大量人流的高風險群組，如機場、飲食、零售及公共交通從業員等定期做檢測；一旦旅遊氣泡建立，健康碼也要大規模檢測配合。這牽涉到幾個關鍵問題：香港是否有能力提升檢測量？市民是否負擔得起經常做檢測的費用？檢測究竟應交由私營抑或公營醫療機構做？

目前，私營檢測費動輒要2,000多元，並非一般打工仔可負擔得起，若要高風險群組恒常檢測，以及配合未來健康碼推行，檢測費一定要低廉，市民才願意去做，故檢測由公營醫療機構負責的可能性極高。

聘人手增資源 溝通業界減阻力

因此港府有必要大幅提升檢測能力，尤其隨着全民檢測今日結束，內地支援隊撤走後，是否有能力維持每天至少2萬個檢測量，必要時可提升至5萬個？首先要解決硬件問題。今次全民檢測獲中央支援，迅速建立火眼實驗室，港府應汲取這寶貴經驗，物色地點興建一處常設實驗室，估量需要添購多少設備，才能提升運作容量。同時也要考慮是否將檢測加入普通門診工作，在各區為市民提供常設檢測服務。

此外，當局亦要解決醫務化驗師和採樣人手不足問題，若由公院負責，便須着手研究要增聘多少人手，若短期無法在港聘請，是否有必要吸納外地人才？這需要與醫護團體溝通，從而減低阻力。

港府宜盡早檢討檢測短板，着手克服困難，必要時尋求中央支援，才有望將檢測提升為控疫武器，及早追蹤及隔離病人，將疫情影響範圍縮窄，不用每次爆疫便要收緊限聚措施，讓經濟得以保持一定活力。

責任編輯：陳楚源