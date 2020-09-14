全民檢測今晚（14日）結束，政府如何評估目前的疫情？據知，政府認為，第三波新冠肺炎疫情現時已去到「水尾」，卻仍「未斷尾」，再放寬防疫措施，要小心考量。

港府上周二（8日）已率先預告，假如疫情穩定，最快周

...