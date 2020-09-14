第三波疫情 現近「水尾」卻「未斷尾」 源頭不明比例高 消息：再寬防疫要小心 政治版 2020/09/14 分享： 全民檢測今晚（14日）結束，政府如何評估目前的疫情？據知，政府認為，第三波新冠肺炎疫情現時已去到「水尾」，卻仍「未斷尾」，再放寬防疫措施，要小心考量。 港府上周二（8日）已率先預告，假如疫情穩定，最快周 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 陳茂波：若源頭不明歸零 加快推健康碼 今日 陳茂波：若源頭不明歸零 加快推健康碼 最新專欄文章 更多 施政報告難派錢 力谷創科振經濟 2020/09/11 施政報告難派錢 力谷創科振經濟 桂山島撥地暫緩？ 港深層次矛盾難解 2020/09/10 桂山島撥地暫緩？ 港深層次矛盾難解 六星級全民檢測 政府民心工程 2020/09/09 六星級全民檢測 政府民心工程 建制智庫提選舉戰略 董建華不知情 2020/09/08 建制智庫提選舉戰略 董建華不知情 社區感染未斷尾 仍危機四伏 2020/09/07 社區感染未斷尾 仍危機四伏 傅流螢 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 餐廳 海洋公園 聶德權 迪士尼樂園 許樹昌 公務員事務局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入