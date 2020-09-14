  • 27°C
香港時間 : 2020914日 (一) 02:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

第三波疫情 現近「水尾」卻「未斷尾」

源頭不明比例高 消息：再寬防疫要小心

政治版 2020/09/14

分享：

全民檢測今晚（14日）結束，政府如何評估目前的疫情？據知，政府認為，第三波新冠肺炎疫情現時已去到「水尾」，卻仍「未斷尾」，再放寬防疫措施，要小心考量。

港府上周二（8日）已率先預告，假如疫情穩定，最快周

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

陳茂波：若源頭不明歸零 加快推健康碼
今日
陳茂波：若源頭不明歸零 加快推健康碼

最新專欄文章 更多

施政報告難派錢 力谷創科振經濟
2020/09/11
施政報告難派錢 力谷創科振經濟
桂山島撥地暫緩？ 港深層次矛盾難解
2020/09/10
桂山島撥地暫緩？ 港深層次矛盾難解
六星級全民檢測 政府民心工程
2020/09/09
六星級全民檢測 政府民心工程
建制智庫提選舉戰略 董建華不知情
2020/09/08
建制智庫提選舉戰略 董建華不知情
社區感染未斷尾 仍危機四伏
2020/09/07
社區感染未斷尾 仍危機四伏
傅流螢 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 餐廳 海洋公園 聶德權 迪士尼樂園 許樹昌 公務員事務局

下一篇文章

陳茂波：若源頭不明歸零 加快推健康碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

化檢測為常規戰備 須克服軟硬件短板
化檢測為常規戰備 須克服軟硬件短板
專家樓論 - 領事館屋地 利潤空間驚人
領事館屋地 利潤空間驚人