科網股高位回調 現價「買得過」？ 評．析．天下版 2020/09/14 分享： 環球科技股9月以來陷入調整，本港科網龍頭未能倖免，普遍較高位回調逾1成（詳見表）。雖然科網股股價回落，惟年內累積不少升幅，投資界依然認為科網股估值高企，事實上是否果真如此？科網股現時又是否「買得過」？ ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 虛銀搶灘 傳統銀行逆境百上加斤 2020/09/12 虛銀搶灘 傳統銀行逆境百上加斤 交易講場 - 中概新股炒低水 恐損在港流通量 2020/09/11 中概新股炒低水 恐損在港流通量 交易講場 - 美股波動難測 撈底寧選港股？ 2020/09/10 美股波動難測 撈底寧選港股？ 交易講場 - 新股以大取勝 翻炒還有後着 2020/09/09 新股以大取勝 翻炒還有後着 交易講場 - 阿里染藍過後 靜候北水擁抱 2020/09/08 阿里染藍過後 靜候北水擁抱 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 新經濟 恒生科技指數 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入