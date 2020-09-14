科網股高位回調 現價「買得過」？

環球科技股9月以來陷入調整，本港科網龍頭未能倖免，普遍較高位回調逾1成（詳見表）。雖然科網股股價回落，惟年內累積不少升幅，投資界依然認為科網股估值高企，事實上是否果真如此？科網股現時又是否「買得過」？

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