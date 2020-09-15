中國送餐外賣員待遇引發關注，主要因為這行業確已成為許多人每天得接觸的生活一部分，而且，那調查出來的數據，確實荒謬，但又是現狀。

接一單，最低價是收四點五元（人民幣，下同），接單愈多，單價愈高，當然也和送食品的距離有關，價高起上來，也就九塊錢。可想而知，一天走三十單的話，每單平均半小時，做足十五小時，也不過一萬元月入。

調查中，有很多硬指標數字特別惹火。不同城市交通情況不一，所以指標也不一樣。北京而言，兩公里的單，系統說要三十分鐘內送達（包括接單後去餐廳等菜，取好再送客戶），但之前是三十二分鐘，證明系統在不斷壓縮送餐員的時間。如果超時送不到餐，就要扣錢。有新入行的小哥回憶，一天超時多單，最終當天是需倒扣錢給平台。

所以，究竟後台是怎算出那些指標？

當然甚麼都講大數據，通過城市的交通、路況、同行速度比較等等。在中國，每個送餐員，開的通常是小電瓶電單車，他們都會安裝訂餐平台供應的導航，當中較大型的美團外賣，就有四百萬登記送餐員。他們會交流哪一區的道路最好，哪些餐廳出菜更快。他們結論出最大的時間障礙，其實不是路況，而是繁忙時間需等電梯。

不熟悉城市街道環境，就得靠導航，而奇怪在於，為了提高效率，導航顯示的，不是合理合法的電單車出行綫路，而好多時，是行人的綫路，即是說，隨時會有車道上逆行的指引。

這就是關注外賣員待遇之外，和社會最重要的切入點：因不守交通規則而導致的交通事故太多了，明顯和不斷加速的外賣需求及時間指標有關。中國電商之所以發展超快，一個核心是送貨上門這工序能廉價且普遍，而拼的也是實牙實齒的勞動力。