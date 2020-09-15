上周英超開鑼，我提早吃飯，準備觀賽。突然，接到Bonnie來電：「現在來你家吹水！」「我要看球賽啊！」我說。

「那麼，一起看。」她不假思索便答道。

「吓！你懂嗎？你到現在也不知甚麼是越位！」「你解釋得不清楚而已！我轉頭過來。」甫說完，她便掛綫。

看球賽跟煲劇一樣，小食相伴少不免，我準備好黑椒七味枝豆和零酒精啤酒。

「叮噹！」門鈴響起，Bonnie甫進門即問：「你在煮甚麼？」

「佐酒小食。」她再問：「佐酒小食也要煮麼？我帶了薯片來。」「還吃薯片？你不是已重了五磅嗎？」我唬嚇她。

她辯稱：「這是我準備給你的。」

我忙耍手擰頭：「不用了。」

「佐酒小食也會有健康的嗎？」她好奇問道。「當然有。日本人喜歡用枝豆及鵪鶉蛋佐酒。我打算用黑胡椒和七味粉調味的枝豆，很簡單的。枝豆在大鍋中加鹽烚約八分鐘，瀝乾後，去頭尾一小部分，加黑胡椒和七味粉拌勻，很美味的，而且健康得很。最重要的一點是—飽肚，每次吃一碗（連殼計）的豆肉，才是一百一十三卡。」我說。

「其實枝豆是甚麼來的？」她忽然問道。

「是未成熟的黃豆，營養價值十分豐富，一碗連殼的枝豆，當中的豆肉已有約五克纖維，所以特別飽肚，而且葉酸和鉀質也有不少。」我解釋。

「黃豆？即是能幫助紓緩更年期的不適嗎？」她問。

「當然！很適合你的！」我乘機揶揄她。

「我只是幫朋友問。」

「明白！」我忍住笑答道。