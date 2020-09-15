害死華盛頓？ 偽科學貽害美國至今

大家在理髮店或者髮型屋set個靚頭時，知不知道美國國父華盛頓的死，竟和理髮店也扯上一點關係？很多日常事物的存在，人們也只知其然而不知所以然。就例如經常路過的髮型屋，每家門前都有個旋轉燈，玻璃圓筒裏面，豎着紅、白、藍三色不斷旋轉的柱。它是理髮店的標誌，全世界通用。為何每間理髮店門前都要放盞這樣奇怪的燈呢？

理髮師兼職醫生 為客人拔牙放血

15世紀前，理髮並不是理髮店唯一的服務。中世紀的歐洲，甚至更早之前，除了給客人理髮，理髮師還兼職外科醫生，替顧客做點小手術，例如療理外傷、拔牙、水蛭吸血、還有放血，放血療法在中世紀十分流行。大家或許也聽聞「4液說」，人體由4種體液組成：血液、黑膽汁、黃膽汁及黏液，人生病是因為4種體液失衡，治療方法就是去除過多體液，恢復這4種體液的平衡。放血，就是其一方法，而且是最容易引出體液。

或許是醫生供不應求，理髮師們從中看到了機會。他們覺得反正每天用慣剪髮利器，接一點小手術增加收入，難度不大。14世紀，街頭有不少「醫療理髮店」，需要想辦法招徠客人。那時候放血，理髮師一般會叫客人抓住一根桿子，一用力，血管更顯現，桿的下方放一個盆收集血液，據說桿子頂端有個銅球用來放水蛭。放完血，纏上白色繃帶止血，白繃帶染了紅色，理髮師們將繃帶纏在那根桿上，掛在店門口用來當招牌。

後來不再用繃帶，直接在桿中間塗上紅白相間顏色，這便是今天全世界髮型屋門口紅白藍圓柱的雛形。紅色代表動脈，藍色代表靜脈，白色代表紗布繃帶。這種旋轉圓柱，則變成了醫療理髮店唯一殘留至今的痕迹。

放血一直被歐洲人當成最有用的醫療手段，因這個方法而死的人也不少。18世紀，放血療法被歐洲殖民者帶到了美洲，結果成了華盛頓死亡的可能元兇。1799年12月14日，67歲的華盛頓已卸任總統退休兩年半，那天凌晨他感到喉嚨劇痛、呼吸困難，可能和前天冒大雪騎馬巡視自己的弗農山莊種植園有關。醫生根據當年做法為他放血，還放了多次，半天內放了相當於他全身約4成血液，晚上10時許，一代偉人離開了他創立的合眾國，訣別人世。是否放血害死華盛頓，抑或他本身疾病所致，一直是爭拗，恐怕也不會有答案。

按現今診斷，他可能得了扁桃體炎，一種頸部深層感染，亦可能是肺炎或者「會厭炎」，腫大的會厭阻塞氣道，病人會窒息，能挽救生命的是插喉協助呼吸，若失敗就要切開氣管，但當時這些手術根本不成熟，亦恐怕沒有醫生敢冒險這樣做，結果都是用老方法。

從第一任總統華盛頓，到現在第45任總統特朗普，已經走過200多年。華盛頓當年接受放血這種「偽科學」，也還說得通；但特朗普在美國科技領先世界的今天，仍然把一些「偽科學」拿出來見人，就說不過去。

他曾表示，可研究透過向人體注射消毒劑治療新冠肺炎，用紫外綫照射病人身體也許亦有治療效果。前天公布的美國廣播公司最新民調顯示，特朗普處理疫情的支持率只有35%。大約三分之二美國人認為他的反應太慢，並且不相信他有關新冠病毒的言論。

再說放血療法，直至19世紀初，上至國家領導下到平民百姓都用，一些健康的人甚至定期放血。到19世紀後半部才受到質疑。因為霍亂、感冒等流行，隨着細菌、病毒引致疾病的觀念日益深入人心，人們對於醫病方式亦改變了方向。加上臨床發現放血明顯增加病人死亡率，放血療法漸漸衰落，19世紀末被放棄，走下歷史舞台。西方醫學界認定是迷信，是偽科學。

《科學》雜誌 斥特朗普科學上撒謊

相信大家也聽過國際上有一份頂尖學術期刊，叫《科學》（Science）雜誌。上周，它罕見發表一篇文章，標題為《Trump lied about science》，直接批評特朗普在科學上撒謊。事緣特朗普承認在明知新冠肺炎會流行下，故意淡化疫情，不作為。《科學》形容：「這可能是美國科學政策史上最可恥的時刻」（This may be the most shameful moment in the history of U.S. science policy）。

除了《科學》雜誌，國際間亦有著名醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet），柳葉刀就是手術刀，在放血時代用來放血，可聯想西方曾經對放血的重視。然而，工具用來輔助工作，正如槍械沒分好壞，看持槍者怎樣用。西方人和東方人一樣，歷史上曾經迷信過；西方也有假醫學，也有偽科學。不過，當選民若仍願意投票選一位「偽科學、真大話」的人當總統，因為他能滿足一時的訴求，例如減稅、降低失業率、鎮壓黑人騷亂等，而不介意他在其他事上隨口亂噏不負責任的話，那麼不單是容忍偽科學了，美國人是否也活在愈來愈假的社會呢？

▲ 中世紀的理髮師兼職外科醫生，如替客人放血，白繃帶止血染紅，便是今日髮型屋外紅白藍圓柱燈的雛形。美國首任總統華盛頓，便盛傳因為接受放血這種「偽科學」而死。 時至今日，特朗普續以偽科學示人，更被權威《科學》雜誌批評他在科學上撒謊。有民眾也不滿他處理疫情，憤而上街示威，痛斥「侵侵病毒」。

▲ 中世紀的理髮師兼職外科醫生，如替客人放血，白繃帶止血染紅，便是今日髮型屋外紅白藍圓柱燈的雛形（圖）。美國首任總統華盛頓，便盛傳因為接受放血這種「偽科學」而死。 時至今日，特朗普續以偽科學示人，更被權威《科學》雜誌批評他在科學上撒謊。有民眾也不滿他處理疫情，憤而上街示威，痛斥「侵侵病毒」。