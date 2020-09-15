普檢未全民參與 撤銷限聚恐無期

普及社區檢測計劃實行接近兩星期，全港累計178.3萬的市民接受測試，但整體接受核酸測試的仍不夠全港人口的三分之一。

整體流程大致暢順，除了有數百宗盜用他人身份作虛假申報有機會觸犯法例，以及有市民不懂上網登記而受影響之外，並沒有發生最初有人預期在檢測地方傳播病毒或市民身份洩漏等疑慮。

隱性患者續播毒 封關無法解決

全民檢測計劃可能耗資數以億計，但難得的是有國家無條件協助，提供測試劑及檢測設備及人員，令整個計劃事半功倍，如虎添翼。經過政府及不同機構加緊宣傳，計劃由開始時只有數十萬登記數字逐步上升，顯示更多香港市民終於放下疑慮為己為人，行出公民責任的一步，為本港找出更多隱性患者後重新出發而努力。

很多杯葛此計劃的人批評此舉浪費公帑，以及質疑該計劃的科學證據，但不配合此計劃而和全港市民福祉作對，更是浪費公帑及其他檢測者的努力及心願，有機會令高達數十宗「走漏眼」的隱性患者在社區繼續播毒，令香港的疫情沒完沒了，就算永久封關也休想解決問題。

疫情仍反覆 港應保留檢測設備

隨着英國政府亦計劃耗資千億英鎊作名為《moonshot program》的全國普及檢測，崇洋反對派開始陸續噤聲。根據英國《衞報》報道，英國政府有意投入巨大資金擴充其國家檢測計劃至每天為1,000萬人測試，此外英國政府亦在社區不同的地點如公眾場所、學校及工作場所等作大規模測試，更考慮推出電子健康碼好讓測試呈陰性的市民可盡快回復正常生活及工作。

以最新的數字來計算，全英國人口大約7,000萬，現在確診的新冠肺炎大約為37萬多，英國的社區感染率相比香港惡劣多倍，找到隱性患者固然有效杜絕疫情，但找到的隱性患者數量之巨有可能對當地醫療系統造成重大壓力，能成功作全民檢測和完善個案追蹤難度變得十分高。而且是次計劃的預算經費亦異常高昂，相信醫護人員以及測試劑的成本和香港版本不可同日而語。

珠玉在前，政府應審慎計劃把普及檢測變為恒常性，觀乎疫情的反覆，本港絕對有機會再失守出現第四波、第五波，到時候保留現有的設備作普及檢測實在有其需要。本港醫護人員部分有排斥內地醫護的保護主義，但奈何本地醫護長期山頭割據，散沙一盤，單靠本地醫護人員之力不足以應付此項艱巨任務，更何況政治主導思維，要反對派放下成見一起攜手控疫似乎癡人說夢。

倘不齊心抗疫 經濟陰乾風險增

經過是次普及社區檢測計劃，有數個隱性患者的源頭已被發現，他們的密切接觸者亦作追蹤及治療，間接造就最近疫情稍為緩和，限聚令也開始作適量鬆綁。但由於做不到全民支持檢測，最近這幾天的新增個案仍有傳播鏈不明的個案。零售旅遊消閒及飲食業界在這疫情已停業50多天，加上疫情反覆令經濟及消費意慾大打折扣，今年業界實在損失慘重，倒閉及失業裁員不計其數。壓力團體已千方百計希望政府盡快撤回限聚令，但如市民不齊心抗疫，為全港疫情「做好條數」，可能令經濟陰乾的風險大增，要撤回限聚令相信仍遙遙無期。（文章只代表個人立場）

▲ 由於做不到全民支持檢測，最近仍有傳播鏈不明的個案。（資料圖片）