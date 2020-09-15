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支援認知障礙患者 挺過疫情靠關懷

評論版 2020/09/15

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港大學者指出，認知障礙長者一旦患上新冠肺炎，死亡風險倍增。疫下社福機構服務有限，除善用遙距科技控制病情，市民亦應發揮鄰里精神，支援患者與照顧者。

中秋國慶將至 提醒長者防疫

港大名譽臨床教授、老人科專科醫生陳漢威表示，認知障礙症患者若不幸確診新冠肺炎，因難以遵守防疫措施，可導致病情惡化，死亡率增加2.6倍。

他建議，盡量多加陪伴家中患者，在有需要時盡早求助於專業人士，而中秋及國慶假日將至，更應提醒長者注意洗手、保持社交距離、以及聚餐時交換食物或一起用餐的風險。

美國拉什大學（Rush University）教授Neelum T. Agarwal引述研究指，新冠病毒可影響心臟與呼吸系統、血液及血管，改變腦部結構，加劇患上認知障礙症的風險。疫下的社交隔離對長者影響尤甚，美國賓夕法尼亞州立大學指，孤獨可導致人類的認知能力下降，更可增患認知障礙風險多達2成。

本港的社福機構受疫情影響，不少長者照顧服務需局部甚至暫停開放，然而市民對此類服務的需求有增無減，明愛賽馬會照顧者資源及支援中心日前表示，今年已接獲逾870個照顧者的求助來電，較去年同期大增逾2倍，當中65.7%的求助涉及社會資源例如服務申請途徑，更有約2成照顧者壓力增加、需要情緒支援。

遙距科技的作用在疫下顯得更為重要，美國有非牟利組織推出一項名為GLENNERCARE的服務，透過測量監控認知障礙患者的生理指標，及早發現健康問題，遙距教照顧者如何照顧家人，並在有需要時派員上門提供協助，以減少他們入院的次數。

本港部分社福機構有提供類似服務，例如基督教家庭服務中心有見認知障礙長者在家居抗疫期間，認知能力與體能雙雙退化，遂在Zoom上開設網上小組，讓長者在照顧者陪同下，進行約半小時的訓練及與疫情有關的活動。

善用遙距科技 左鄰右里照應

內科專科醫生陳鎮中強調，認知障礙無法根治且難以逆轉，只可透過治療與訓練減少惡化，鼓勵患者與家屬在家中多進行畫畫之類的認知訓練，亦可善用網上平台學習打太極，飲食方面亦應注意多進食含蛋白質、奧米加3等健腦食物。

社區資源在疫下受衝擊，當中的空隙或需由社區人士嘗試填補，國際失智症協會（Alzheimer's Disease International，簡稱ADI）建議，假若得知身邊有認知障礙患者，宜多透過電話、電郵乃至親身探訪等方式，對他們表示關懷，幫助他們挺過疫情。

社福機構受疫情影響，提供有限服務，團體呼籲鄰舍多對認知障礙患者表示關懷。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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