環球疫情飈港未斷尾 更須齊心抗疫

全球新冠肺炎最近單日新增確診急升破紀錄之際，本港疫情隨着全民檢測昨結束而稍緩，但仍然反覆，這兩天確診數字又有回升勢頭，反映疫情未斷尾，食肆再成播疫高危地點。為免疫情反彈，食肆勿為追生意而違反防疫措施，市民亦更須繼續齊心抗疫，保持警覺性，才能擺脫限聚措施一鬆疫情即反彈，最終又要再加辣，經濟被掐死的惡性循環。

有食肆防疫鬆懈 恐再成爆疫點

世衞數據顯示，全球單日新增逾30.7萬宗確診，再創新高，印度位列榜首，逾9.4萬宗，其次分別是美國（逾4.5萬宗）和巴西（逾4.3萬宗）。印度疫情急速轉壞，皆因經濟窮困，民眾不理疫情惡化要解封經濟所致。美國半年來始終沒嚴格控疫，歐洲則因過早恢復通關，以致爆發第二波疫情。

反觀香港疫情近日稍為緩和，這固然因限聚措施及全民檢測起了一定作用，令確診數字比7月時大幅回落。公務員事務局局長聶德權指，疫情可能到「水尾」，但坦承仍未斷尾，因每天仍有本地感染和源頭不明個案。

本港疫情未能清零，皆因為期14天的全民檢測只屬自願性，沒有像內地強制執行和實施禁足令配合，全港逾23%市民接受檢測，未能找出所有隱形病人，以致社區仍有不明個案播毒。

加上當局為了在控疫和穩經濟間取得平衡，因應疫情而逐步放寬限聚令和停業令，上周五起食肆每桌由2人增至4人，令抗疫疲勞的市民紛紛外出消費，使過去幾天商場食肆人頭湧湧。餐飲聯業協會會長黃家和批評部分食肆沒嚴格防疫，例如沒為食客量體溫、每桌之間距離不足1.5米，亦沒遵守店內客量不能超過5成的規定。過去幾天至少有5人在食肆感染病毒，讓人擔心食肆再成爆疫高風險場所。

此外，外傭放假期間在公園、天橋群聚，吃喝玩樂，完全漠視限聚人數不得超過4人的規定，都大大增加了播毒風險。當局在執行上亦似未盡全力。

疫情無法斷尾，確診數字連續5天由單位數回升至雙位數，恐有反彈風險。呼吸系統專科醫生梁子超表示，未來兩周是關鍵，因公務員全部恢復上班，學生回校復課，加上中秋節、國慶假期與家人聚餐，都有機會令疫情迅速反彈。

加強執法遏違規 市民保警覺性

為免疫情反彈，再度收緊限聚措施，食肆務必嚴格遵守防疫措施，切勿為了追回之前禁晚市堂食的損失而對防疫措施置之不顧，須汲取6月教訓，做足防疫，這樣才能避免限聚措施一鬆就爆疫，一收經濟就死的折騰。

隨着外圍爆疫，港府除在機場把好關，做好檢疫工作，避免有漏網之魚進入社區，更應加強巡邏執法，對違反限聚令的食肆和外傭作出檢控。市民大眾也要做好本份，勿掉以輕心，齊心抗疫，才能看見抗疫曙光。

責任編輯：黃鑠安