大廚教煎三文魚防縮皮 用刀在魚皮上先𠝹幾刀 副刊版 2020/09/16 分享： 近幾年三文魚飽受惡評，其實專家謂不要作刺身生吃而已。就如今次請來星級廚師Vito（陳啟華）教大家這道煎三文魚配牛油橙汁伴菠菜苗，滿有法式風味，絕對是一道能出得廳堂的宴客菜。最重要還是三文魚含豐富的 ... 欄名 : 大廚教室 鳴謝 : 意大利Balzano廚具 最新專欄文章 更多 大廚教煮簡易版日式炒麵 5分鐘就煮好 2020/09/02 大廚教煮簡易版日式炒麵 5分鐘就煮好 KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道 2020/08/26 KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道 夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片 2020/08/12 夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片 大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成 2020/08/05 大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成 大廚教煮涼瓜炒蛋 涼瓜加糖飛水可保持翠綠 2020/07/29 大廚教煮涼瓜炒蛋 涼瓜加糖飛水可保持翠綠 入廚資訊 食譜 餐廳 創業 菜式 魚 廚具 檸檬 私房菜 菠菜 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入