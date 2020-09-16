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大廚教煎三文魚防縮皮 用刀在魚皮上先𠝹幾刀

副刊版 2020/09/16

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近幾年三文魚飽受惡評，其實專家謂不要作刺身生吃而已。就如今次請來星級廚師Vito（陳啟華）教大家這道煎三文魚配牛油橙汁伴菠菜苗，滿有法式風味，絕對是一道能出得廳堂的宴客菜。最重要還是三文魚含豐富的

...

欄名 : 大廚教室

鳴謝 : 意大利Balzano廚具

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