《花木蘭》在內地公映的反應，一如所料只算一般，票房簡直可用失望來形容。首個周末收入一般是最有指標性的，但四天包括周末票房，只得一億六千多萬元（人民幣，下同），遠低於其他真正大片的一個周末就過五億元的標準。而且最新數據顯示，周一開始，單日票房反被已上映有幾星期的《八佰》反超了。估計最終中國市場的總收，可能連六億元也達不到，遠低於預期。

觀眾也不買帳，加入了內地的觀眾評分後，豆瓣也只是由四點八升到大約五分（10分滿分）。美國人以為拍的可針對中國市場，及迎合全球女性自強角度的作品，但到頭來哪一邊都不討好——這可算是總體而言，許多觀眾的結論。

不計這些文化差異，以戲論戲，就只能說電影本身確是講故事差勁，特技動作場面也沒突破的吸引力。至於中文配音版也是其中一個重點批評，因為中國觀眾絕不習慣聽大批華人演員講英文，但演出時，其實演員是講英文的，因此配中文版時特別奇怪。

不過，最大的改動或不接地氣，應該是來自故事的主旨信息。如果中國傳統民間向來接受的花木蘭教訓是孝女代父出征，講的是忠孝。但這個荷李活版本，更多強調的，實則是女孩的成長及對自我潛能的發掘。一早說過，荷李活的東方神秘文化情結，要通過熟悉的西方故事去講，在此戲中，即為如何理解故事中「元氣」這一環（有元氣就有神力，這令整部片變成一部有超能力對抗惡方的東方超級女英雄電影），而依當中老女巫鞏俐和少女花木蘭的設定而言，果然就是用上《星戰》中原力來類比。女巫就是元氣的dark side，花木蘭變成了那被選擇的女戰士，顯然迪士尼與星戰在此接上軌，但卻和中國民間傳說脫軌。