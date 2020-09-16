我是聽收音機長大的。那時，香港電台和商業電台都有精采節目：《青春交響曲》、《三個小神仙》、《月光光四人幫》、《軟硬天師》等。我比較喜歡聽歡樂的節目，有時聽到主持人鬼馬妙語，真的會在收音機旁邊笑到哈哈聲。當年，有些朋友還用卡式帶錄上心儀的節目，然後很有條理地按日子編排收藏。可想而知，那些年的電台節目，其影響力是穿透性的，是很多人生活的一部分。現在，已沒啥電台節目非追不可。

近年，反而多聽了Podcast，它就像YouTube的聲音版，因為無論甚麼人，只要有電腦／手機和咪高峰，就可以製作自己節目做Podcaster。Podcast在美國和台灣都有爆炸性的增幅，根據Podcast Insights的資料顯示，現在市場上已有逾百萬個podcast頻道，當中有逾百種語言。在美國，超過一億五千萬美國人聽過Podcast；據路透社去年的資料統計，台灣每三個人就有一個人在收聽Podcast。

現在，我是聽Podcast多過聽收音機，開車時會聽、在家做運動會聽、做飯時也會聽，它的好處是有海量選擇，題目種類有趣，消息來源和角度更多元化。很可惜，香港的podcast文化還未普及，故選擇不太多，但外國的主題多元化，有很多有創意的節目點子。例如：有個很受歡迎的Podcast節目叫《Ear Hustle》，主持兼製作人就是美國San Quentin State Prison的囚犯，錄音也是在監獄進行，每一集都找來不同囚犯親自口述美國監獄的內部情況和故事，講解監獄有何生存法則，主持人和受訪者都用幽默風趣的風格敘述，是「監獄風雲」的真人風趣版。此節目可以做到被提名二○二○的普立茲獎，內容和製作水準，可想而知。

現時，主流媒體下容許的內容愈來愈有限，而Podcast提供了一個可給人自主的創作空間和平台。有蹺、有內容、有水準的聲音，其實很值錢，根據美國Interactive Advertising Bureau（IAB）的預測，Podcast的廣告收入在二○二一年可達到十億美元。此乃新藍海，期待香港有本地Podcast節目驚艷彈出。