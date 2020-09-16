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疫情加劇時尚浪費 推動再造時裝Redress設計賽

副刊版 2020/09/16

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Fast Fashion所造成的時尚浪費和環境污染，一直是全球環保團體關注的議題。疫情下，浪費的情況更趨嚴重，一向致力於環保的慈善機構Redress，在其剛結束的全球最大型可持續時裝設計大賽「

...

欄名 : 防疫訊

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