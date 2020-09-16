疫情加劇時尚浪費 推動再造時裝Redress設計賽 副刊版 2020/09/16 分享： Fast Fashion所造成的時尚浪費和環境污染，一直是全球環保團體關注的議題。疫情下，浪費的情況更趨嚴重，一向致力於環保的慈善機構Redress，在其剛結束的全球最大型可持續時裝設計大賽「 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 百年老舖盒仔茶源吉林推限量口罩 收益捐助流浪貓狗救援 2020/08/24 百年老舖盒仔茶源吉林推限量口罩 收益捐助流浪貓狗救援 輕鬆DIY工具書 疫情中助療癒抗壓 2020/08/12 輕鬆DIY工具書 疫情中助療癒抗壓 RubberBand阿偉牛扒店 推餸菜包日賣300包 2020/08/11 RubberBand阿偉牛扒店 推餸菜包日賣300包 香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 2020/07/17 香港兒童國際電影節 網上免費放映合家歡作品 未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 2020/07/04 未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 疫情 零售 銷售 行業 品牌 設計 澳洲 意大利 污染 可持續發展 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入