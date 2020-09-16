加州夢碎？ 逼走華人的不是山火

特朗普專程到加州，視察山火造成的破壞。大家或許未去過加州，但可能曾經每天對住加州一處風景而不知道。在任何國家隨便找個路人，拿一張照片給對方看，多數都會認得出它。微軟以前有個操作系統Windows XP，開機後出現綠色草地、藍天白雲的桌面壁紙，它是一張真相，相中地點位於加州著名葡萄酒產地納帕山谷（Napa Valley），微軟以高價買下照片作為壁紙。

相片有個名字，叫做Bliss（天佑之福），是美國一位專業攝影師歐里爾（Charles O'Rear）拍攝。1996年，他開車經過納帕山谷的索諾瑪郡時，覺得那兒風景很美便停車拍下，沒有經過修圖，上傳到付費使用圖片庫。幾年後，接到來自微軟電話要求使用照片。

加州風景+夢想 華人落地生根

風景與夢想，令人嚮往。對於美國華人來說，加州風景之美，是他們選擇落地生根原因之一。美國50個州，中國人最熟悉大概是加州。據報道逾30%中國移民選擇定居加州，原因估計就是天時、地利、人和吧。加州佔盡天時，陽光固然出名，大部分地區屬地中海氣候，從4月到10月滴雨不下、陽光明媚，四周山湖水源又彌補夏季降雨不足，有利農業。地利亦優越，景觀多樣，峽谷、高山、湖泊、沙漠、海岸皆有，亦是美國最重要農產區，又盛產葡萄酒。

加州的人和，力量巨大，創造過一個又一個加州夢，又或者美國夢：淘金熱、荷里活、矽谷。擁有全美最好大學教育體系之一，史丹福、加州大學柏克萊分校等。淘金熱令華人首次大規模移居美國，加州成為華人在美國最大聚居地。雖然加州有過排華歷史，但華人一直認為始終是安居之所，只要勤奮和具備才智，這片土片應該不會辜負人。然而，今天這想法在變化，尤其華人之間愈來愈多出現離開加州的討論，因為天不時、地不利、人不和。

加州雖然甚少颶風，但偶爾有氣旋，麻煩的都是一年比一年嚴重的山火。天地皆生禍，最大問題卻是人不和。加州是民主黨票倉，為了「招呼」民主黨支持者，執政民主黨人及一些議員不斷推出措施以至新法例，不少直接影響華人的生活。當地有華人形容，在民主黨幾十年「蹂躪」下，加州變成盜賊囂張、毒品及性犯罪日多、稅賦高企的可怕地方。舉例說，三藩市入屋盜竊及街頭罪案多，華人不大敢流連街上。

自《加州47號提案》通過，偷竊950美元以下財物不算重罪，車內盜竊於是增加，警察也沒奈何。州的參眾兩院近日又通過有關性罪行的新法案《SB 145》，放寬與未成年人自願性行為限制，被形容是討好同性戀群體，華裔社區則擔心，加州將變成性罪犯天堂。

加州每年有不少新法案生效，除了剛說那些和華人生活息息相關的，亦有「政治正確」的法案。本欄過往提到，加州參議院上月通過成立小組，研究賠償當年黑奴的後人，看看給誰賠錢，賠多少？據了解，可能發放現金，或住房津貼、減學費、免學生貸款等。

問題是，當年受歧視的華人卻無份，反而交的稅款可能將會送給非裔。加州的生活成本，比全國平均水平高出約50%，但就有不少高科技就業和賺錢機會，新一代華人移民只要肯拼搏，還是可以追求生活改善，雖然得容忍當地政策愈來愈左，並偏向非裔利益。

想將來生活好，先要讀好書，入間好大學，到處都一樣吧。然而加州出了個平權法案，令即使成績較好的華裔移民子女，也不能上更好大學，這個才是今天當地華裔最不滿的。

請公僕公校招生擬按種族比例分配

今年大選日11月3日，除了選總統，加州選民將對《加州16號提案(02020)》，前身是《加州眾議院第5號憲法修正案》（ACA5）進行全民公投，決定是否推翻209號憲法修正案。209號法案1996年生效，禁止加州政府在僱用公務員、公立教育招生中考慮種族、性別等因素。如果這法案被廢除，就意味加州請公務員、公立學校招生，都會按照種族比例分配名額。

明眼人都可看出，在「黑人的命也是命」運動風起雲湧之際，ACA5法案也就是「補償」非裔的手段，讓他們子女有更多入讀更好大學的機會。

亞裔現佔加州人口約15%，但加州的公立大學中，亞裔學生比例達到3成至近一半，意味公投一旦通過，亞裔升學率將大幅下降，一大半亞裔學生將被拒諸公立大學門外，對華裔來說更悲慘；加州總人口約4,000萬，華人只有180萬，佔4.5%。以著名的加大柏克萊分校為例，華裔佔了本科生18%，如果細分落實，華裔比例有可能被壓縮到4.5%，錄取率暴降至原來四分一，華人和華人之間的升學競爭亦將更慘烈。

當地華裔認為這麽一搞，本質上是拿亞裔尤其是華裔孩子權益，補貼白人、黑人和拉美裔，對尤其為子女升學而去的中國新移民來說，相當於把加州夢喚醒了。

加州華人有三種選擇：逆來順受、起來抗爭、離開加州。逆來順受或者離開，只需要自己行動；起來抗爭就要華人團結，這個正正是問題。黑人因為團結，才能搞出「黑人的命也是命」，以及加州賠償黑奴法案，美國華人少有公開抗爭的習慣。

世事多變，Windows XP早已停用，經典壁紙中的加州風光，多年後再見卻種了葡萄。惟望終有一天，風光可以再現旖旎！