殘疾失業恐升 企業共融人盡其才

在剛上映的電影《幻愛》中，男主角因受精神分裂症的困擾，縱使不捨，仍毅然辭任了小學體育教師一職，轉為擔任圖書館外判員工。這個工作崗位不僅讓他賺取生計，更讓他保持與社會接觸，有助復元。但在現實中，殘疾人士往往受社會排斥，尋覓合適的工作機會實在殊不容易。

疫症肆虐超過半年，本地的營商環境及勞工市場情況均因此倒退。政府推出一系列保就業及創職位的措施後，本年度5至7月的失業率仍維持在6.1%的高水平，其中餐飲服務活動業的失業率更高達14.6%。在市道蕭條之際，連為數不少的升斗市民都已面臨減薪，甚至遭受解僱，更遑論是一群本來就業情況已不理想的殘疾人士呢？

關顧殘疾 有如雪中送炭

有別於整體的失業率統計，官方相隔約7年才就殘疾人士失業率進行統計，可見這群小眾的需要一直未受重視。在2013年，殘疾人士失業率為6.7%，但由於數據未能反映暫停求職的殘疾人士，所以殘疾人士的失業情況遠較於數字所顯示的嚴重。而在疫情蔓延下，相信殘疾人士的就業率只會不降反升。作為企業，應如何助他們一臂之力呢？正當全民抗疫之際，談論企業社會責任，或許是「反高潮」。但在經濟窘境中，商界如能貫徹其社會責任，正好發揮雪中送炭的效果。

基於甚少與殘疾人士交流，公眾或會以為他們力有不逮，甚至為他們加上各式各樣的負面標籤，以至他們在求職時屢屢碰壁。然而，只要我們願意用心發掘他們的潛能，並將之打磨，這些瑰寶便能煥發出璀璨光彩。不少殘疾人士其實也擁有高學歷，而且上進心強，但往往只因合適工作的崗位及機會欠奉，引致有志難伸--只能任職短期工作、留在庇護工場裏「接受訓練」，甚至賦閒在家。

與健全僱員一樣，殘疾人士也有其專長，只要充分利用，以及按照他們的獨特需要量體裁衣，在崗位及工作編排上作出適當的配合，殘疾僱員亦能把工作做得妥當。

殘疾僱員 更守時有誠信

eConnect就業連網去年進行一項名為《聘用殘疾人士意見調查》，結果顯示殘疾僱員與一般僱員的表現相近，而他們更在「守時」和「誠信」兩項中表現突出，得分比一般僱員略高。由此可見，他們的表現實在毫不遜色，在得到適當的支援下，相信我們便不會埋沒這些寶貴的人力資源。

最近熱播的美國劇集《好醫生》（The Good Doctor）男主角是一位患有自閉症的醫生。或許他會因不擅辭令，而間中在人際相處上碰壁。但其實同事只需互相尊重，及多一分體諒，這些問題便能迎刃而解。男主角就是在友善工作間裏，憑着過人的分析力、記憶力，以及精湛的醫術為社會貢獻，並沒有因為自身的症狀而埋沒天賦。

安排得當 發揮不同潛能

而在現實生活中，社會上的殘疾人士亦只要獲得合宜的工作安排，便能專注工作。

在成本效益層面上，一方面我們只需要運用其才能，另一方面給予機會和時間，在熟悉崗位運作後，他們亦能同樣地為企業帶來得益，盡顯才華。對企業、管理者及殘疾僱員而言，可謂相得益彰。

為殘疾僱員提供合理遷就，協助他們投身職場，看似是給予他們一個機會，但實際亦是給予企業一個機會。手杖和輪椅使用者雖然行動不便，但並不代表他們行動以外的能力比健全人士遜色，只需一個斜台及較寬敞的走廊，他們亦能越過障礙，為企業、客戶服務；智障人士雖然分析力較弱，但只要給予訓練機會，在處理重複、瑣碎的工作上亦能有條不紊；而視障人士視力稍遜，但科技發展迅速，只要在硬件上稍作配合，他們亦能暢通無阻地使用智能手機和電腦。

擁抱多元 摒棄健全主義

常言，辦法總比問題多。殘疾所帶來的局限，也可以透過殘疾人士自身的毅力和外在環境的配合而得以克服。但要促成多元共融（Diversity and Inclusion，D&I）的工作間，還需各方齊心協力。其中的關鍵，是要主流社會摒棄健全主義（Ableism），不再以「正常人」的角色自居。同理，企業也當容納百川，擁抱多元。當更多企業願意注入D&I文化，殘疾人士在勞工市場中便能盡情發揮，共融社會亦指日可待。

*本文是大學教育資助委員會知識轉移撥款資助的研究計劃成果之一。

▲ 疫情下本港失業率高企，不少市民面臨減薪甚至解僱。（資料圖片）