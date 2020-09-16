立「好人法」施援手 防心臟驟停失救

本港一項調查發現，大部分港人不懂心肺復甦法，亦因擔心法律責任而不願施救。本港暫未如外國立法保障好人施救不被追究，或因急救知識不夠普及。

心臟驟停恐猝死 把握黃金5分鐘

香港心臟專科學院委託浸大社會科學研究中心進行一項調查顯示，雖有逾8成人在遇到他人失去知覺時會主動上前察看並提供協助，逾7成人表示未接受過心肺復甦法訓練，僅半人士認識自動心臟除顫器（AED），惟即使認識AED亦不代表肯施救，因當中一半人未經訓練以致不懂使用、怕弄傷傷者及要承擔責任。

鼓勵人們施救甚為重要，心臟專科學院院長陳藝賢指出，一旦出現心臟停頓而未有迅速治療可致猝死，而拯救的黃金時間只有5分鐘，每延遲救治一分鐘，則死亡率便會增加一成。據港大醫學院研究顯示，本地醫院外突發心臟驟停患者的存活率僅2.3%。

學院建議，政府應訂立「好撒瑪利亞人法」（Good Samaraitan Law），免卻施救者因急救過失而引致的法律責任，鼓勵更多人願意施救。

美國全部50個州加上首府華盛頓，都有一套好撒瑪利亞人法，旨在保障施救者免除一般與正常疏忽（ordinary negligence）有關的法律責任，但嚴重的失誤（gross negligence）及刻意提供錯誤治療則不受保障，例如行為明顯可致嚴重傷害。

本港過去也有討論過引入好撒瑪利亞人法，主要針對急救者及食物捐贈。

不過，食物及衞生局局長陳肇始前年接受立法會議員提問時表示，現時沒有相關法例，是否需要引入仍需經相關部門及持份者的詳細討論，考慮的因素及需配合的條件，包括市民對心臟驟停及其急救的認知、施救者的急救訓練水平等。

急救訓練未普及 施救者憂責任

換言之，此類法例現時較難引入本港的原因，或是急救訓練在本港並不普及。英國則逐步自去年起在當地中小學引入急救課程，此類課程更在今年成為學校必修科，小學生將會學習基本急救知識例如如何呼叫救護車，中學生則會學習與心臟驟停有關的急救方法。

本港消防處早年曾透過大受歡迎的吉祥物「任何仁」拍片宣傳簡單急救知識，但單靠宣傳推廣難免不足。本港時下有四間機構，分別為香港聖約翰救護機構、香港紅十字會、職業安全健康局、以及醫療輔助隊有提供急救證書訓練，這些機構亦有與部分學校舉辦活動及訓練，惟並非強制。

本港若要提高心臟驟停患者的存活率，實需好人法鼓勵，但先決條件是急救訓練普及化，否則立法的討論無從談起。

▲ 本港調查發現，大部分市民不懂心肺復甦法。圖為紅十字會急救講師講解嬰兒心肺復甦。（資料圖片）