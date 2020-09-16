超市銷售疫市升 回饋大眾有良方？

新冠肺炎疫情下，零售業出現空前慘況，超級市場的銷售表現卻逆市上升，政府因此要求本港兩大超市百佳和惠康，在申領第二期保就業計劃後，須減價或向弱勢社群提供超市現金券，以回饋消費者。

然而，有關言論卻被指未能達到「保就業」的原意，更可能引發減價戰，禍及小商戶，亦有人質疑兩大超市是否需要政府補貼。除了減價以外，接受補貼的大型超市，還有其他回饋方法嗎？

根據政府統計處數據，雖然7月零售業總銷貨價值的臨時估計較去年同月下跌23.1%，但超市貨品的銷貨價值卻逆市上升26.5%。

在這情況下，消費者期望減價，乃人之常情，但當提出要求的是政府而非消費者時，卻引發了各種爭議。

超市長設優惠 難確保真減價

首先，不少超市已長期設有減價優惠，例如百佳每周有2,000件貨品減價，亦不時與信用卡公司合作推出折扣優惠。

有區議員擔心，有關措施一旦落實，大型連鎖超市會利用先加後減或儲積分作回贈等方法，令市民難以識別「減價」是出於計劃的補貼，還是恒常安排。

勞工及福利局局長羅致光接受傳媒訪問時指，超市在申請計劃時須就減價及政府的監管方式作出說明；而創新辦亦會要求機構在提交第二期申請時，提供回饋顧客及惠贈非政府機構的建議書以供審視。這些言論固然是在向消費者派定心丸，卻也可能令人覺得政府干預自由市場。

超市本具優勢 減價恐趕絕小店

措施還令人擔心會變相趕絕小商戶。在海怡半島街市開檔的嘉嫂辦館負責人接受傳媒訪問時表示，財團入貨量大，來貨價較小店便宜，認為政府迫超市提供優惠，只會令小店雪上加霜。

上述檔主對超市優勢的描述，日本超級市場的經營者和理論家安土敏稱之為「廉價銷售基點論」，其主要經營特色是透過不斷推動降低價格，迫使供應商和競爭對手向消費者提供更優惠的交易，提高生產效率之餘，亦可以清楚明確的標價制度，讓消費者知道貨價和進行價格比較，超市則從薄利多銷中賺取利潤。

如果連鎖超市本來已具備價格優勢，政府要求其減價，自然令人擔心小店的生存空間。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受傳媒訪問時便指出，政府出錢讓財團「保就業」，並要求推行減價優惠，會削弱小店競爭力，變相干擾市場自由運作。

的確，大型超市營運商擁有龐大的銷售額和網絡，有條件向供應商取得較低的入貨價、更長的付款期和名目繁多的服務收費，亦可採用低價政策，搶佔市場。

網店搶佔市場 威脅超市地位

根據消委會2013年公布的《雜貨市場研究報告》，按本港兩大連鎖超市分店的數目計算，在食品零售市場，百佳及惠康的佔有率分別為28.6%及33.9%，合計超越六成，份額不少。

然而，縱使超市擁有一定的市場優勢，其零售額在疫情期間亦有所增長，但疫情和近年的市場變化，也對其營運造成挑戰。

百佳的母公司屈臣氏（亞洲及歐洲）表示，由於近月貨品來貨價上升，物流成本增加，令成本上漲30%。雖然暫時未知這對超市有多大影響，但政府與超市討價還價時，的確不能單看銷售數據，忽略超市的成本變化。

再者，近年網購興起和小型超市成功突圍而出，也威脅着超市的市場地位。尤其在疫情下，網購需求大增，以本地網上購物平台HKTV mall為例，今年上半年定單總商品交易額達27.46億元，每日定單量亦增至2.98萬張，截至7月，日均定單量為3.63萬張，定單交易額達6.2億元。

另一方面，以主打平價食品及零食的759阿信屋於2010年底開業後，以高速擴張模式經營，由於業務有一定規模並以平價招徠，對原有的市場生態帶來不少衝擊。

回饋方式多 流動超市助抗疫

簡言之，即使超市在疫情下銷售額仍有上升，但成本上漲、網購及其他小型超市崛起等因素，均對其經營構成壓力，要求其提供大額優惠，未必如想像般容易。

不過，大型連鎖超市回饋社會的方式，不止減價一途，在其他方面協助市民抗疫，也是可以考慮的路徑。加拿大初創公司Grocery Neighbour最近因應疫情，將貨車改裝成流動超市，設有特定路綫、時間表及手機應用程式。流動超市限制每次最多5人上車，顧客從車尾上車、車頭離開，車上設有消毒設施，確保不會交叉感染。政府可考慮要求超市參考同樣方式，協助市民抗疫。

無論如何，保就業計劃的原意始終是幫「打工仔」保住飯碗，故政府在與兩大超市商討時，或可多考慮廣大僱員的福祉，若最終決定以減價方式回饋社會，也應考慮如何平衡其他小商戶的利益，以免間接將他們迫上絕路，變相令這些商戶的僱員失業，造成反效果。

▲ 政府要求兩大超市須減價或向弱勢社群提供超市現金券，回饋消費者。（資料圖片）