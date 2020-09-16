疫下積極尋出路 聚焦大灣區機遇

本港疫情趨緩，當局昨公布放寬限聚令和第三輪防疫抗疫基金資助措施，惟資助金額規模縮水，疊加7,200名僱主放棄申請第二輪保就業計劃，反映商界對經濟前景不樂觀。港府短期要精準支援被疫情重挫行業，更應加快與內地恢復通關，外國疫情新高，旅遊復常談何容易，港府應聚焦大灣區尋出路。

留彈藥應對挑戰 精準資助行業

政府宣布，食肆後天起晚市堂食將延長至午夜，酒吧、浴室、主題公園和卡拉OK重開。當局並宣布總額240億元的第三輪防疫基金，當中45億元用來資助受疫情打擊的23個行業，另45億元用作延長失業特別綜援計劃，130億元採購疫苗。

第三輪防疫基金資助規模明顯不及之前兩輪，因疫情隨着全民檢測結束趨緩，昨天僅4宗輸入個案，是兩個半月來首次社區零感染，反映普檢起了一定作用，至少找出42名確診者，切斷了部分社區隱形傳播鏈，讓當局可適度放寬限聚令，業界可恢復一定經濟活力，緩減損失。

不過，三輪抗疫措施令財赤增至逾3,000億元，財政儲備減至8,000億，政府沒可能長期給予企業補貼，因此支援補貼須更精準到位，以便預留彈藥應對未來挑戰。

防疫基金支援大減，而申請第二輪保就業計劃的僱主數目比首輪減少7,200個，箇中折射出商界對未來經濟的判斷。僱主之前接受政府3個月工資補貼並承諾不裁員後，發現疫情不似預期，香港以至歐洲都相繼在夏天再爆疫，一浪高於一浪，而專家已警告秋冬季疫情疊加流感的衝擊更大，迫使僱主要認真計數，究竟再領多3個月補貼，生意可會否極泰來？

航空、旅遊和零售相關行業，在疫下看不到前景，國際航空運輸協會（IATA）預估客運量最快要到2024年才有望回復疫前水平。政府顧問專家許樹昌認為，首批疫苗最快明年第二季才有，到明年底才有7成人接種，意味未來15個月航空客運量難有望回升。外國遊客不來港，旅遊零售也難有起色，恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗指零售恐怕要十年時間，才能令租金回到疫前水平。租金是營運最大成本，在業主不減租下，企業覺得即使多領3個月補貼，對生意也無補於事，寧願不申請保就業計劃，以便保留資源重整的靈活性。

正因環球疫情肆虐，經濟短期難有轉機，港府更應聚焦大灣區尋出路，因內地和澳門疫情受控，若能盡快爭取與澳門和大灣區9市恢復通關旅遊，至少讓服務業恢復起色。假如旅遊氣泡運作暢順，再將氣泡伸延至內地其他城市，起碼可搞活本港及區內經濟，帶動經濟復甦。

通關增人流物流 速與大灣區互動

與此同時，港府總結全民檢測經驗後，決定將檢測恒常化，並應投資在軟硬件上，提升檢測能力和效率，日後再爆疫，便可因應情況決定分區，抑或分行業進行檢測，有助快速控疫，亦有利推行健康碼，為與區內建立旅遊氣泡作好準備。

疫下何去何從？香港應盡快與大灣區恢復經濟互動，增人流物流，打開新出路！

責任編輯：陳楚源