我們集團叫The Bees，在架構和營運上，跟蜜蜂也的確有點相似。蜂巢是由一個個等邊六角形的蜂房組成，我們的版圖也是由一家家小型公司組成，現在集團有133位員工，分布在21家公司內，平均每家公司的人數剛好也是6個人。

蜜蜂建造蜂巢是非常有智慧的，很多人認為蜜蜂根本就是天才數學家。蜂巢要每個蜂房緊密相連，只可以選擇以等邊三角形、正方形或等邊六角形建成。

根據等周定律，相同周長的n邊形，n愈大，面積愈大，所以蜂房建成等邊六角形，是最省材料卻能製造出最大空間；而且由於支點最多，也是最堅固的。

當然，我們不能簡單解讀成每家公司的理想人數是6個人，廣告公司理想人數應根據業務性質、公司定位和客戶類別而有所不同，不能一概而論。但集團由環環相扣的小型公司組成，的確令我們更堅固，即使在社會運動和新冠肺炎肆虐下，我們仍能生存得很好。

小型公司的員工責任心強，公司走位靈活，在困難面前會快速求變，尋找出路。

公司和公司之間也可以透過自互組織合作，互相補足。就像蜜蜂一樣，單一隻蜜蜂是很脆弱的，無法獨自生存，但是蜂群的生命力卻很強。

在這一波疫情下，我也體驗到集團內子公司的團結互助精神，顯現出頑強的生命力。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》