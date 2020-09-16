社會資本與提升企業ESG表現網上會議 探究社會資本對企業實踐ESG的重要性

近年，社會資本（Social Capital）和環境社會管治（ESG）的概念快速冒起，許多企業都開始重視社會資本的發展，以及投放更多資源優化其可持續發展策略及表現。香港品質保證局在社區投資共享基金（CIIF）的資助下，於9月3日舉行了「社會資本與提升企業ESG表現」網上會議，不同界別的專業人士在會議中與超過200位參加者分享及探討社會資本如何提升企業的ESG表現。

社區投資共享基金委員會主席關則輝在專題演講中表示，社會資本着重互助互信的價值，與ESG一樣能積極推動企業及社會的正面發展，在逆境時更起着至關重要的作用。社會資本及ESG之間存在互惠關係︰企業採用有效的ESG措施，可以增強其社會資本；企業參與建立社會資本，亦有助改善其ESG績效。

全球可持續投資比例逐年上升

恒生指數有限公司行政總裁巫婉雯闡述社會責任投資（SRI）的概念，她指出這種創造長期價值的投資在全球各國都大行其道。「現在各地區的可持續投資比例正逐年上升，恒生指數有限公司亦在2010年起推出有關可持續發展的相關指數，涵蓋香港及中國內地上市可持續發展表現卓越的公司。」

香港品質保證局副總裁陳沛昌在專題演講中提到，社會資本是塑造一個社會互動質素及頻率的制度、關係和標準。「透過社會資本，企業可以善用人與人之間、人與制度之間，以至制度與制度之間的關係，建立良好的信任及互助網絡，從而達致雙贏。」

持份者形成網絡互惠互利

除了上述三位專題講者外，上午的會議亦邀請到領展資產管理有限公司可持續發展總經理關凱臨博士、新創建集團可持續發展助理總監黃若貞及中電集團可持續發展部總監羅漢卿（Hendrik Rosenthal）分享所屬公司的ESG策略和可持續發展的願景，以及實行不同範疇的計劃之後對企業自身及其他持份者的影響。

▲ 中電集團可持續發展部總監羅漢卿（左上圖）、新創建集團可持續發展助理總監黃若貞（左下圖）及領展資產管理有限公司可持續發展總經理關凱臨博士（右下圖）參與上午的專題討論，香港品質保證局可持續發展助理高級經理黃偉國（右上圖）擔任主持人。

尋找目標最近的長久夥伴

於下午的會議，香港品質保證局企業業務總監譚玉秀首先介紹《企業社會資本實踐指導文件》的框架如何幫助企業達成可持續發展的目標。太古集團高級可持續發展經理黎戈博士及九龍倉集團有限公司可持續發展經理余兆知展示了各自所屬企業在可持續發展的藍圖及企業社會責任的不同計劃。

除了商界的參與外，會議亦邀請到來自學術界及社福界的講者作分享。香港樹仁大學林昊輝博士從學術角度分析社會資本和ESG的關係，指出社會資本是在微觀層面（即不同持份者的角度）發揮作用，而ESG是在企業層面，例如風險管理、可持續發展等（宏觀層面）發揮作用。

香港小童群益會前總幹事羅淑君亦以小童群益會為例，指出要與社區及不同組織建立長久和可持續發展的關係，關鍵在於找到有相近目標的企業或組織作夥伴，而且雙方要有深入和雙向的溝通。「企業和NGO合作時需要先在價值和企業文化中找到平衡點。社會上有很多問題並非一朝一夕可以解決，企業和組織在推動社會資本措施時必須深耕多年，因此找到價值相同、志同道合的長久夥伴是很重要的。」

▲ 九龍倉集團有限公司可持續發展經理余兆知（左上圖）、香港小童群益會前總幹事羅淑君（右上圖）、香港樹仁大學林昊輝博士（左下圖）、太古集團高級可持續發展經理黎戈博士（右下圖）參與下午的專題討論。

如欲了解更多與社會資本及ESG有關的課題，立即登入http://bitly.ws/9H6h重溫是次會議或http://bitly.ws/9H6w參考香港品質保證局編制的《企業社會資本實踐指導文件》。

（資料由客戶提供）