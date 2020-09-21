美股40年數據話你知 投資美股的首要原則

自古以來，所有成功人士都必然具備非凡毅力及永不放棄的精神，未成功之前，無論多艱苦也會堅持下去。這套成功理論，相信大家都耳熟能詳。但大家又是否知道，在投資世界裡，堅持也是獲取高回報的重要因素呢？

當市場上漲，投資者的投資組合回報水漲船高時，他們會讓盈利不斷增長，不會胡亂撤離市場。但當市況慢慢步入熊市，投資者就會開始猶豫，怕止蝕後市場會重拾升勢，帳面損失變成真實虧損。當市場進一步下跌，愈跌愈急與愈深時，初階投資者會被恐懼支配，不理投資組合尚有幾多價值，也決定將資金撤離市場，永不重返。有部份經驗較豐富的投資者，則會選擇在錄得負回報時先行離場，靜待市場重拾升勢後才再次進場，以捕捉下一個牛市。

可是，在長綫投資的過程中，上述的市場操作都難以獲取最豐厚回報。

持之以恒投資美股 長綫回報最豐厚

舉個例子，有3位投資者在過去40年間（1980 – 2019年）進行投資，他們預設的投資策略是隨着年齡增長而降低投資風險。可是，在過去40年，環球市場經歷了多次不同程度的熊市，3位投資者因為堅持度各異，結果使他們的盈利也相差甚遠。

第1位投資者深信長遠投資不必理會短期的市況波動，40年間面對任何市況，也堅持初衷，一直投資下去。第2位投資者經歷了幾次熊市後，投資心態被受動搖，結果敵不過2008年的金融海嘯，在市場大跌時恐慌性撤出資金，決定從此遠離投資，僅以儲蓄作為理財方案。第3位投資者則認為當股市下跌至投資組合出現負回報時，就應該先行將資金撤離，等待市場重新上漲，才將資金再次投入市場。

結果，40年後能夠獲取最高回報的，就是一直堅持投資的第1位投資者，回報最低的是在市場下跌時撤離並永不重返市場的第2位投資者：

以上例子說明在長遠的投資策略當中，愈少動作反而獲得最大盈利，尤其是美國市場，道瓊斯指數由1980年的不足2,000點，在40年間已升至2020年的28,000點，升幅達到驚人的13倍。 近年，新經濟股成為市場焦點，美國納斯達克指數由2017年1月至2020年7月，升幅接近1倍，同期港股僅升約17%，以至美國股市已受到更多香港投資者的關注。

三方面助投資者 由零開始到精通

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