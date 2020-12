「宅經濟」下的教學革新

新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」蓬勃發展,不少人體驗過「宅」在家中如常學習、工作和生活。「宅」的時間長了,大家對於網絡服務、軟硬件的要求愈來愈高,會發掘更便利、更完善的方法,得以在家中也能獲得良好體驗。然而在網上學習方面,老師和學生是否能夠輕鬆進行軟硬件革新,適應這個新模式?

回顧年初農曆新年過後不斷延長的停課安排,學校以網上教學的安排來進行「停課不停學」,老師們仍在摸索不同的教學流程或模式,家長和學生則添罝新設備、利用不同的應用程式來上課。因此他們需要適合教學使用且能夠進行遙距協作的軟件,方便學生與老師溝通,還有針對教學需要而推出的作業、成績表功能。另一方面,校方亦需要在網絡安全、遙距課室管理、教學資源等方面作出相應安排,才能方便上課,減輕教、學雙方的負擔。

推動數碼轉型

Lenovo和IDC在8月發布的《重塑數碼時代學習的未來》(Reimagining the Future of Learning in the Digital Era)研究報告指出,教育機構意識到現時迫切需要一套協調一致且有條理的管理流程和營運模式,然而亞太區近三分之一的教育機構卻預計其預算將降低10至20%。因此,更智能化的教育解決方案才能助教育機構推動數碼轉型,在兼顧教學質素的同時,減少校內資訊科技人員處理瑣碎且耗時的技術故障問題,以符合削減的預算。

網上教學的一個風險是網絡安全問題。以Lenovo為例,透過與首屈一指的軟件開發商合作,提供全面及更智能的教學解決方案。其中新一代防毒軟件SentinalOneTM能主動識辨及阻止惡意行動,多平台終端管理系統FileWave能提供全面設備管理服務,防止未經授權的存取,在支援老師遙距工作的同時,保障學校網絡安全,保護應用於分散式學習的軟硬件。經此一疫,學校亦要吸取經驗,為混合教學(面授及網上混合)作好準備,強化電子學習策略,以靈活應對未來可能出現的任何教學模式轉變。

此外,如何提供流暢的在線學習體驗也成為遙距教學的成功關鍵。然而,要同時管理多個不同的硬件及軟件供應商產品並提供技術支援,可能會使校內的IT團隊或老師不勝負荷。Lenovo多品牌電腦技術能提供在線學習支援服務。老師或家長可透過專線直接與專業且經驗豐富的技術工程師聯繫,獲得一對一貼身的全方位遙距軟硬體支援,解決在線學習經常會遇到的問題,令在線教學及學習變得輕鬆簡單。

▲ Lenovo筆記簿型電腦產品組合全面,同時預載了Windows 10 Pro的系統,能夠幫助老師教學。

培養數碼技能

另一方面,老師需要在短時間內針對網上教學模式重新製作或發掘適合的教學資料。其實市面上有不少供應商或機構推出了學習資料庫、學習系統來輔助教學。例如Lenovo就與軟件開發商合作,提供全面、智能的教學解決方案例如Veative Home Study應用程式。該應用程式能作為一個網絡學習資料庫,提供逾500個與科學、科技、工程及數學(Science, Technology, Engineering and Mathematics; STEM)學習相關的虛擬實境(VR)體驗和評估,老師可以藉現有的應用程式建立創新的項目,促進互動教學。

即使回復日常的面授模式,豐富的STEM教學資源也能夠幫助老師培養學生應用跨學科知識、培訓邏輯思維、解難能力和創新技能等。預載Windows 10 Pro的Lenovo筆記簿型電腦產品組合全面,不同配置規格應付不同需要,由文書到繪圖創作都可支援,協助老師及學生製作影片、Podcast、藝術作品和書籍等,充分發揮創意,裝備他們在未來工作時需要具備的數碼技能。

減少數碼隔閡

校方在推行網上學習時需要留意「數碼隔閡」。不少人以為智能裝置和互聯網在香港非常普及,推行網上學習的阻力應該不會太大。然而,部分基層學生未必能夠有足夠的資源來應付網上學習,如沒有合適的環境、穩定的互聯網、能獨自使用的電子設備或大屏幕設備等。突如其來的網上學習的安排有機會影響學生的學習情緒,甚至因為家中未能提供合適的環境、設備應付學習需要,而與家人發生摩擦。

因此校方需要協助有需要的學生申請關愛基金資助項目或其他慈善團體、非政府組織提供的支援計劃,以添置新的流動電腦裝置、申請固網或流動電訊服務營運商的互聯網服務。校方亦要盡可能確保所使用的數碼學習系統可以兼顧不同家庭背景、地理位置和年齡層的學生,確保教學的可持續性。

