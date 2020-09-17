涉谷MIYASHITA PARK 酒店商場公園一站式新地標

大家每次到日本東京旅行，涉谷及原宿一帶也是必到地區吧！上月在涉谷和原宿之間的地段就有全新地標出現，經翻新後的宮下公園，將以「MIYASHITA PARK」的名字重新開放，內裏還包括商場RAYARD

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