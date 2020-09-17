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安全第一

副刊版 2020/09/17

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過去這星期，全球最矚目的新聞，非新冠肺炎疫苗遇挫莫屬，AstraZeneca（阿斯特捷利康製藥公司）宣布三期研究暫停，原因是英國一名女性自願者出現腦神經病徵，病因未明，故此暫時叫停研究。

消息引來惶恐，祈盼疫苗者恐怕遇上障礙，競爭者偷笑同時卻擔心自家研發疫苗亦會遇上同樣危機，但見AstraZeneca股價只有些微波動，說明這被大肆宣揚的事件，對行內人來說，其實是份內事，原因如下。

大型研究涉及三萬名自願者，研究期間定會有人出現不同病徵，嚴重者便定要問跟被測試疫苗有關係與否。同時，發生的事情並不代表有一定因果關係，比方某人在茶樓吃了個叉燒包，當天晚上他便中風癱瘓，雖然時間相近，但不能斷定是叉燒包引致中風。同樣思維下，藥廠需要獨立科學委員會詳細客觀評核所有資料，先確認病徵來源，再分析其因果關係，由於過程需時，最安全是先把研究暫停。

叫停研究是痛苦決定，在形象和金錢上需要付出很大代價，但當研究結果將會影響全球，「安全第一」這概念定必要堅守，長遠來說，也能增加人民對疫苗安全性的信心。更重要是，特朗普不能再向FDA施壓，在大選前提早推出疫苗，這對世界不失是件好事。

安全第一，總比美國第一重要得多。

按：三期研究已於九月十二日在英國重新啟動。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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