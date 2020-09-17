有時間才能balance

近年，企業人經常講work-life balance，我兒時早有此意識，那些年當然沒有這個名詞，自小貪玩的我，大概滿腦子想着如何爭取study-play balance的權益。我從小就意識到，要爭取自由時間，是需要籌碼的，最強的籌碼是甚麼？保持功課做得漂亮、成績考得滿意，那大人還有甚麼話說？所以，我自小即奉行此原則，不消兩三個鐘就把當日的study完成，餘下的時間就是自己的，想點play就點play，日日balance，何其快哉！母親大人質問，毋須跟她勞嘈，只消奉上成績單，我便可續享私人時間。

因為好玩，我從小就養成對種種時間管理方法有濃厚興趣，因為深知要有work-life balance，先要掌握有效的time management。現在，我的日常工作是：備課、上課、批改作業、做研究、處理行政工作、寫文章、寫書、批審學者的學術研究、做企業講座／培訓等，還未計突如其來要先處理的急事；而我又是個非常要有生活的人，故亦愛做運動、見朋友、陪家人、做貓奴、大量閱讀、看Netflix、學興趣課程等。一天「斬頭斬尾」就只得那麼多時間，若我既要work又要life，二者缺一不可，如何是好？

時間管理大師Francesco Cirillo發明的「番茄時鐘工作法」（Pomodoro Technique）很不錯。具體方法是，二十五分鐘集中專注力做事，接下來的五分鐘放鬆休息，合計即三十分鐘為一個單位，然後再開始下一次循環。

我發現這個方式辦事效率奇高，首先是，這樣可以迫自己離開手機和社交媒體的誘惑，其實現代人浪費在手機上的時間是蠻多的，回覆短訊可在五分鐘的休息時間才做；別小覷二十五分鐘，若能在二十五分鐘內集中火力，必定有些事可以完成。假如要處理一件逾二十五分鐘的事，那可按情況分配兩至三個單位。我發現此法很管用，每天黃昏前都可順利完成工作，然後開開心心地進行我的「平衡生活」去。此法原來也受台灣政治人物唐鳳極力推介，若讀者經常面對時間唔夠使的煩惱，不妨試試。