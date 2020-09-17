被遺忘的華人 911空姐與野外廚師

昨天談到全美最大的加州華人社區，出現搬離加州的討論聲音，因為民主黨州政府出台的政策，把華人的發展空間減少，就像即將在11月大選日公投的平權法案如果實施，會令華裔學子入讀公立大學機會大降。加州華人曾經在這片移民土地作出貢獻，卻好像得不到尊重，或無人知曉，或已被淡忘，今天介紹的兩位加州華人就是例子。

登上死亡航班 匿廁所報告狀況

每年9月21日，是三藩市「鄧月薇日」（Betty Ong Day）。鄧月薇，並非美國華裔政治人物、官員或議員，而是一位空姐。她的名字很普通，但臨死前做的事絕不普通。19年前的9月11日，像往常一樣，她登上執勤的美國航空11號航班，但是她沒有機會落機。在近3,000人的911遇難者紀念碑名字中，她的名字在顯眼處。

當天早上8時許，航班起飛不久便被恐怖分子挾持，控制了頭等艙，他們放催淚氣，迫使乘客與服務員向飛機尾躲避。鄧月薇在這時躲進洗手間，通過機上電話聯繫到地面，報告機上狀況。她在8時46分11號航班，即第一架飛機撞向世貿中心前23分鐘，就一直在報告所知情況。悲劇最終避免不了，這段錄音記錄了鄧月薇45歲生命的最後時刻。雖然她自己不知道，在危急時候她這通電話，最先令美國人知道受襲，當局決定要求所有飛機立即降落。她保持鎮靜提供的資料，亦為調查劫機者身份提供重要綫索。

鄧月薇祖籍廣東開平，在三藩市長大，是第三代移民，父母退休前在華埠開雜貨店。她自小愛坐飛機，選擇了入職航空公司，從行李部做起，到當上機艙長。身邊人的評語：積極、樂觀、人緣好，樂於助人。出事前，她和姐姐約好下一個星期結伴度假，結果事與願違。鄧月薇出殯那天，數百名不同膚色人們到靈堂弔唁，她的骨灰如今安放加州墓園。喬治布殊總統曾寫信給她家人表達哀悼，稱讚她的英勇。美國人稱鄧月薇是「美國華裔英雄」，在華人圈中，她不但是美國英雄，也是華人的英雄。

有另一種英雄，是默默無聞的。加州中部有一個地方我很有印象，就是Yosemite National Park，並不單單因為它著名且美麗，而是它的中文名改得實在太好--「優山美地國家公園」，音譯又意味傳神，不知是哪位高人所改？一個世紀前，有一位華人廚師在那裏做了大餐，成為改變「優山美地」歷史的一分子。

如今作為聯合國教科文組織世界遺產，「優山美地」在1890年正式建立，是美國「國家公園」概念的雛形。林肯總統在更早前已將附近一帶劃為保護地。公園內有一座山峰叫Sing Peak，來自一位叫Tie Sing的人，中文一般稱呼作泰星，他就是那位華裔廚師。

泰星受僱於一位地理學家，在該區當廚子20多年。1915年，那裏迎來一批重要客人。當年一個名叫馬瑟（Stephen Mather）的人，游說聯邦政府成立專門部門，設立並管理國家公園，政府委託他研究可行性。那年夏天，他帶領10多人隊伍去到「優山美地」，包括官員及私營企業成員等，來一次為期兩周的遠足作實地體驗。泰星被選中擔任隨隊廚師，聽落是平常差事，但求無過就可以。

花心思煮大餐改寫「優山美地」歷史

泰星可不這樣想，在這兩星期當中，他做的早午餐有：麥片、雞蛋、熱餐包、鬆餅、楓糖漿、牛扒、薯仔、新鮮水果和咖啡。晚餐是：湯、鱒魚、肉扒、炸薯仔、四季豆、新鮮麵包、熱蘋果批和咖啡。即使是在家中餐桌，這些看來也很豐盛，但說的是105年前，在森林裏搭起餐桌，食物靠騾子馱着，10多人一日吃幾餐。

為了讓食材保持新鮮，他想出用濕報紙包着生肉，為了能讓成員吃上新鮮麵包，他每天早上揉麵團，成員們在日記裏，把他稱作「山裏的美食大廚」。

為期兩周的野外勘察成為了一次愉快旅程，成員們印象深刻，都支持要保護好像「優山美地」這種地方。翌年，聯邦政府正式成立國家公園管理局，馬瑟獲委為第一任局長。在歷史資料裏，找不到泰星哪一年在哪裏出生，甚麼時候到美國？19世紀，移居美國的華工，在金礦資源日少，未能做礦工後，不少便當上廚師或洗衣，泰星只是其中一個早期華人移民的故事。美國有今天，他們很多人功不可沒。

華人在美國歷史上的參與度，可能比人們想像的更多，只是身影消失後，很多片段也沒有被記住，對社會的貢獻像被抹去。更可悲的是，那些偶爾的添加，那種因為不夠大聲反抗，被添加的種種不公。