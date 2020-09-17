企業疫下衝擊大 宜加速數碼轉型

新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，各國政府為了抗疫，支出增加，收入減少，從而對公共財政構成巨大壓力。特區政府應對疫情，包括推出「保就業」計劃等，支出不菲。根據最新預計，政府2020/21財政年度的預算赤字，增至逾3,000億元，財政儲備由今年3月底的1.1萬億元，驟降至當下約8,000多億元。

不僅政府，企業亦同樣面對COVID-19的衝擊，因收入不足或償債困難而陷入經營困境，業務大幅倒退、甚至面臨倒閉遽增的風險。在風平浪靜的經營歲月，企業的風險管理問題，未必受到高度重視，但今次新冠病毒肺炎疫情來得急遽，傳染廣泛，迄今已延續了逾九個月，對企業經營的傷害，可以說是戰後以來最凌厲的一次。

盡早建立 風險管理機制

疫情伊于胡底，至今仍然未知，今趟疫情不僅令企業倒閉的風險升高，而且疫情帶來的「疫中與疫後」經營變化，如僱員遠程工作模式是否延續、公司如何防範災禍或大流行重臨的經營風險，在制度上和技術上，需要作出甚麼改變？

另一方面，一般人的生活或消費預期或模式的改變，對公司的業務產生甚麼影響？連串問題，都需要企業的領導人全盤思考，在企業的風險管理上，作出有效的防範，有緊急應對之策。

據國際調研機構Forrester上月中旬發表的一份報告——《新的、不穩定常態：Covid-19將如何永遠改變業務和技術》（The New, Unstable Normal：How Covid-19 Will Changes Business and Technology Forever）提出，一些可預見的變化情況，如客戶或消費者將在安全性和方便性上，作出改變或新要求，甚或，企業將使用數位技術增加客戶的多重體會；尤其在金融業環節，在疫情期間，現有數位化向更深入體驗的方向發展，並且趨勢正在加強之中。可以說，今次新冠病毒肺炎疫情，無論疫中或疫後，一個充滿不確定性的經營環境，包括公司內部或公司外部而言，都需要做好風險管理的工作。

在上述報告中，Forrester Fortune 50企業作出調查指出，新冠肺炎並非完全是無法預料的「黑天鵝」，如此大流行病疫事件，總有機會發生。在Fortune 50企業中，雖然有一半公司在風險評估中，有列明大型傳染病，但只有Apple認真考慮其事，其他公司都只列為可能性極低的事件。

在去年，Apple年報中就提及「如果出現包括大型傳染病在內的重大公共衞生問題，公司可能因為嚴格的員工旅行限制、貨運服務的額外限制、限制產品在不同地區之間流動的政府措施、生產進度的延遲，以及公司供應商和合同製造商的運營中斷，使公司受到不利影響。

報告認為，疫情過後，企業的風險管理也將會有所改變，在供應鏈風險管理、情報搜集、數據可視化（Visualization）方面，都會更加得到注重，並且透過區塊鏈和分散式帳本網絡，重新建構企業營運流程；而雲端應用也將會變得更加普及。

報告相信，愈快進行數碼轉型的企業，將會愈快從疫情的影響中恢復過來。

換言之，利用技術的協助，來建立一個「有所準備」的供應鏈風險管理、信息收集管理、員工在突如其來危機下的值班、安全保障管理、客戶或消費者偏好的轉變風險管理等機制，做好制度化的應變方案，如今宜早不宜遲。

事實上，一場「百年一遇」的大流行病疫衝擊，外部環境的巨大改變，企業無可避免面對多方面的風險與挑戰，包括原材料供應中斷、物流停頓致無法交付、員工健康安全防護，人力短缺無法組織生產等。

應對疫情 要做的10件事

據國際會計師事務所德勤（Deloitte）因應疫情，以及協助中國企業應對未來的不確定性，特此發表了一篇文章——〈面對疫情，從容應對，企業立刻要做的十件事〉（10 Key Actions for Enterprises in An Epidemic）提出應對十項措施，包括——

一、建立緊急事件決策機構；二、評估風險，明確緊急事件的回應機制、預案和人員分工；三、建立一個積極的，向員工、客戶和供應商連繫的信息溝通機制，並且制定標準的溝通文件，與此同時，利用企業已有的信息系統，及時收集、傳遞和分析疫情信息，實現風險預警。四、維護員工的身心健康，並分析公司不同業務和工作崗位的性質，以確保適時復工的方案。五、聚焦供應鏈風險回應機制，一旦疫情緩解後，慎防庫存不足風險；六、對短期內無法復工生產帶來的履約風險，以及跟客戶關係可能出現的損害性風險，需制定解決方案；七、踐行企業社會責任，做好持份者相關利益的管理，把可持續發展的發展戰略，實際地融入決策之中，八、妥善安排員工的相關數據、信息安全及隱私的管理計劃；九、企業需要考慮調整預算和執行方案、現金流計劃和國際貿易預警機制；十、利用今回疫情危急事件，升級企業的風險管理機制。

可以說，應對疫情帶來的風險，透過十項的措施，來應對當下的衝擊，無疑有一定的參考和實踐意義和作用。但從中長期角度看，基於今次疫情對公司內部和外部環境可能引起的變化，更值得高度關注。

環境遽變 科技持續吃重

很顯然，科技是這趟新冠肺炎疫情得以控制的核心。無論是研發疫苖，利用科技追蹤疫情擴散的情況、應用科技在地圖上查看購買口罩的地點，並且通過網絡平台購入、企業利用科技進行遠程辦公、零售業者和消費者也利用科技，創造更多「無近距接觸」的消費經濟。可以說，疫後，組織生產的模式、業務經營的外部環境變化、消費偏好和交易行為模式的改變，由此改變引起對企業的挑戰和風險，公司領導人都需要認真思考應對。

聯合國開發計劃署駐華代表處今年4月發表的一份報告——《新冠肺炎疫情對中國企業影響評估報告》（Assessment Report on Impact of COVID-19 Pandemic on Chinese Enterprises）指出，今次疫情，「企業通過拓展綫上銷售渠道、迅速轉產、改進技術和管理等方式，升級產品服務。面對疫情對綫下市場的衝擊，多數企業已採取措施積極應對：快速變更營銷策略、促進綫上轉型，擴展銷售渠道；運用互聯網、人工智能等新技術改善生產方式，升級產品服務；針對疫情期間市場需要快速轉產防疫物資；推動綫上行業釋放了巨大發展潛力」。反映科技在商業行為的滲透，將進一步加強。

危中有機 加快轉型升級

總的來說，疫情雖然給企業帶來巨大挑戰，突襲而來的風險，也令企業大受衝擊，但在一定程度上，也推動企業加速轉型升級、淘汰落後生產方式、優化結構等進程。可以說疫後，相信數位化的大趨勢會加速發展，企業應用科技來鞏固、確保經營的可持續性、風險防範、員工遠程工作，人身健康安全、供應鏈保障和信息溝通機制上，都會有所改變、應對。科技在風險管理上發揮的功能，應得到足夠重視。在批發零售環節，網絡銷售的交易模式對企業經營的改變，相關企業顯然也需要有未雨綢繆的部署和準備。

換言之，疫後，公司在內部和外部環境變化下，對業務營運、組織生產的固有方式以至風險管理，都需要進行一次全面而徹底的檢討，並作出相應的變革應對方案。

▲ 疫情下企業面對多方面風險與挑戰，包括原材料供應中斷、人力短缺無法組織生產等。（資料圖片）