遏制網絡欺凌 旁觀者宜出手

有學者發現，網絡欺凌者會從傷害他人獲取快感，但受害者及旁觀者的反應可應對此類情況。外國學校嘗試為學生提供訓練，助他們成為「積極旁觀者」。

澳洲聯邦大學心理學講師Evita March引述個人研究表示，喜歡在網絡上刺激與冒犯陌生人的網民有兩大明顯特徵，分別為心理變態（psychopathy）及施虐癖（sadism），前者意味他們缺乏同理心、無法理解他人感受，後者意味他們更享受傷害他人。

做積極旁觀者 見欺凌時介入

March指，此反映對付網絡欺凌者的最佳方法便是所謂「don't feed the trolls」，即下意識不作出欺凌者希望見到受害者作出的反應，例如傷心或憤怒。

同時，「積極旁觀者」（active bystander）的角色更為重要，因他們可在目睹欺凌發生時介入。

據美國政府反欺凌計劃StopBullying表示，旁觀者在任何涉及欺凌的情況下可扮演4大角色，分別為置身事外、公開或私下支援受害者、附和施害者，以及積極成為加害者。在網絡世界上，旁觀者即使是陌生人亦可施以援手，例如質疑欺凌行為、用幽默方式改變話題、聚集其他旁觀者遏制欺凌，以及私底下透過信息對被欺凌的陌生人表示關懷。

芬蘭學校 藉各類活動教應對

芬蘭的反欺凌計劃KiVa現時與當地學校合作，以互動形式推廣反欺凌意識。

該計劃每學年以大約20小時的時間，針對不同年級的學生進行小組討論、角色扮演及拍攝短片等活動。當地有研究顯示，計劃有助提高學生以積極旁觀者身份，介入網絡欺凌事件的機率1.34倍。

港調查：44%學生曾遭網絡欺凌

本港網絡欺凌問題嚴重，騰龍青年商會上月公布一項調查顯示，44%受訪的本地學生曾遭網絡欺凌，4%承認曾欺凌他人。而家長當中，則有51%認為子女曾遭網絡欺凌，部分更未能在子女面前做正面榜樣，有9%家長承認自己曾作出「起底」、「詆毁」、「騷擾」等欺凌行為。

理工大學資料顯示，教師可從一些迹象評估學生有否被網絡欺凌、或本身是欺凌者。受害者在電腦或手機上收到信息時或呈現焦慮、突然不願在公眾地方（包括學校）使用電腦、與身邊人疏離；而欺凌者則可能故意不讓人看自己在電腦上做甚麼、在用電腦時大笑、及不願與人討論在電腦上的活動。

在目睹網絡欺凌事件時，旁人與其保持緘默，不如嘗試伸出援手，令網絡世界更為友善及安全。

▲ 不少學校透過教育計劃，提高學生反欺凌意識。圖為南韓警察廳派員到學校，教導學生預防及應對網絡欺凌。（路透社資料圖片）