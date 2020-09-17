製造業疫境陷困 智能生產展新機

新冠肺炎疫情席捲全球，各行各業深受影響，工廠停工亦令傳統製造業受到嚴峻的衝擊。疫症改變人類的工作模式，「在家工作」雖成常態，但卻未必適合每個行業，如依賴勞工的工廠，卻因工人未能開工而生產停頓。在「疫」境中，全球製造業陷入前所未有困局，行業落後老化問題表露無遺，這或許是發展智能生產綫的好時機。

適逢當年特區政府推出「再工業化」政策，我們獲得資金支援回流香港，成為現時少數擁有本地智能生產綫的企業。作為過來人，筆者想分享當年回流的原因，以及過程中遇上的困難與出路，並就現行政策提出建議，特別在技術轉移支援及基礎設施的配套方面，希望政府及業界在「疫」境下可重整旗鼓，為香港未來發展「工業4.0」奠定基礎。

內地撤廠潮 港府資助引回流

上世紀80年代初，香港製造業處於發展黃金期，「香港製造」的品牌聞名世界，行業貢獻近四分一（23.7%）本地GDP。後來，因內地實施改革開放政策，大量工業家考慮成本及市場後紛紛北上開廠，導致本港工業日漸式微。隨着珠三角城市急速發展，工人工資上升及工業用地改為住宅項目，內地亦出現撤廠潮，驅使我們考慮回港以科技優化生產。當時，港府為推動「再工業化」政策，提出各種資助計劃支援企業。我們在計算成本效益後，預算投資二千萬元在港成立智能生產綫，並申請「投資研發現金回贈計劃」，最終獲批四成投資額。資金問題解決後，我們成功踏出籌備生產綫的一步，但往後過程卻遇上重重難關。

缺乏技術專家 研發舉步維艱

要研發一條智能生產綫，我們不能單靠公司內聘的工程師，因為他們一直專注公司的技術，某程度上與外界開始脫節，未必掌握最新技術。因此，當時我們最需要的是一位技術轉移專家——既理解公司技術脈絡，又對行內新技術有認知，也懂得找大學的技術人員進行研發。公司沒有這位專家，我們遂與生產力促進局專業團隊合作，在智能機械人應用、全面數碼化監控及數據分析等向他們尋求技術支援。實際上，我們仍須負責設計生產綫，生產力局只扮演被動支援的角色。當我們在研發生產技術遇上困難時，他們才會提供技術協助。

誠然，技術轉移本應由公司主動地推行，最好的情況是：公司的技術轉移專家先檢視現行生產方式的問題，及預視未來可能遇到的問題，提出改善方案，然後充當公司的橋樑，與大學及工業各界商討及整合出最前沿及可行的技術。我們公司就是欠缺這個中間人，所以在設計過程中浪費不少時間。我樂見生產力局組成「工業4.0」專家團隊，協助企業提供智能生產技術，但他們始終資源有限，未能照顧各行各業的需求。大學科研能追上國際水平，發展出最先進技術，有助本港再工業化發展，因此，「產學研」三方面是很好的合作方向。

政策支持 促企業學界交流

要協助企業有效率地推動技術轉移及創科發展，我認為政府可在不同方面為企業提供經濟誘因，鼓勵企業聘請技術轉移專才，如負擔專家的一半薪金；政府也可要求上市公司內聘技術轉移專家；另外，在企業申請創科基金時，規定公司須聘請技術轉移專家。另一方面，政府可在更宏觀的政策上推動企業與學界交流，讓學術界了解市場需要的技術，然後進行研發，提供解決方案；企業又可向學術界提出建議，合作研發新技術，為學術界提供研發資金。

具體措施上，政府可參考團結香港基金的建議，仿效外國組成技術轉移聯盟（Technology Transfer Alliances），為學界及企業建立橋樑，提供技術相關資訊、人才網絡及培訓，成為企業技術轉移一站式諮詢平台。該平台讓企業清晰掌握學術界所研發的技術，降低尋找所需技術的成本，更可讓學術界及業界分享現時的資源，可謂一舉兩得。

政府亦應參考外國的政策措施，如美國的Materials Genome Initiative，建立研究資料庫，讓大學、研究機構及業界共享資源，滿足各自的需要；德國Fraunhofer Society讓大學的研究生及研究機構合作，共用資源等。其實，政府加強對現有機構的支援，如InnoHK其實可以扮演Materials Genome Initiative的角色，成立資料庫；而本地的五間研發中心可與大學參考Fraunhofer Society的合作模式，推動本地的創科發展。

要推動「再工業化」，政府須協助企業解決技術問題，也應提供足夠的軟件及硬件配套設施。「工欲善其事，必先利其器」，不同行業須不同配套設施，如布料廠須排污設備，而我們的智能生產綫則需要氮氣生產。可是，在我們發展生產綫過程中，發現不少工廈的相關牌照已經過時，技術不能再重用，而香港只有一家氮氣供應商。我們只好將機器改良，減少氮氣的需求，最後卻令我們的成本倍增。如果政府未來希望推動生物科技及人工智能發展，必須為企業提供足夠的土壤，才能讓香港的科技企業茁壯成長。

配套與時並進 棄用大型廠房

另外，香港寸金尺土，政府為企業覓地建廠時，應按各企業的需求，適當地規劃土地。隨着科技發展，企業未來將依賴智能生產綫，以機器自動化代替勞工密集生產，未必需要大型廠房。實際上，我們設立智能生產綫後，工廠人手需求由38人減至8人，只需兩萬方呎廠房，科學園曾為我們提共6萬方呎廠房，實在用不上。因此，我建議政府應重新審視科學園內及科技園公司擁用的土地，重新規劃及分配用地，如將每個廠房的面積縮小，滿足科技企業的需求。

此外，政府亦應為初創提供租金補貼，以低廉的租金協助他們發展業務。着重支援生產技術的將軍澳工業邨先進製造業中心將會落成，以科創4.0的標準興建，才能滿足最優秀的工業家要求。我期望政府加快申請手續，盡快讓出色的工業家進駐。

疫情將持續一段時間，傳統的製造業經營困難。與其等待疫情過去，我認為政府應把握這段空窗期，為初創企業及中小企推出更多「再工業化」支援政策，協助他們可以善用科技，為未來作好準備。或許實踐「工業4.0」，推動智能製造、生產自動化，令企業升級轉型為高增值產業，將成為香港工業「疫」境求存之道。

▲ 全球製造業陷入前所未有困局，或許是發展智能生產綫的好時機。（資料圖片）