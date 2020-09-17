消費回暖人幣升 美國變局須警惕

《金融時報》中文網上月初曾這樣評論：對人民幣前景持悲觀看法，可能有些目光短淺。人民幣兌美元滙價持續走強，昨升穿6.77關口，短短3個半月累升逾4,000點子，分析指短期仍有上升空間。

分析料短期續升 新區間6.6至6.9

人幣走強，主因是美元過弱，疊加內地疫情管理得宜，復甦勢頭勁，吸引更多資金流入。人幣上升固然有利谷內需，但升勢過急卻可能帶來重大風險，挫損經濟復甦勢頭。

人幣中間價昨高開397點子，報6.7825，帶動在岸價和離岸價迅即升穿6.77關，甚至一度升破6.76，再創逾16個月新高。券商預期人幣兌美元滙率形成一個新區間，上限為6.6，下限為6.9，而新中樞在6.75水平。

事實上，人幣自5月底走強，累計升了逾4,000點子（5.7%）。與其說人幣升勢凌厲，倒不如說美元過弱。美國聯儲局為了救經濟，3月起大幅減息，並實施無限量寬，令美滙由高位102.8拾級而下，至今累跌9.55%，人幣被動升值，但同期人幣兌一攬子貨幣的CFETS指數，卻下跌2.2%。

中國是疫下全球首個率先復甦的國家，第二季GDP增長3.2%，加上內地堅持貨幣政策正常化，令中美息差持續拉闊，吸引大量資金流入內地債市和股市，推升人幣。

內地第二季復甦主要是基建投資帶動，消費仍是負增長，直至剛公布的8月消費數據才首次轉正，按年增長0.5%，其中綫下旅遊娛樂消費全面回暖，例如電影票房回到去年同期9成，酒店預訂率亦回升至8成，反映服務消費開始復甦，並積極展開跨省旅遊。十一黃金周將至，雲南酒店預訂量便按年增1倍，浙江酒店亦比去年同期升3成，凸顯內地民眾旅遊意慾上升，令投資者憧憬第4季消費有望爆升，帶動經濟復甦，支持人幣繼續上揚。

內地旅遊消費引擎重啟，背後關鍵是檢測能力到位。當局自3月成功控疫後，便透過健康碼監控疫情，當有城市或社區爆發，便馬上啟動全民檢測，找出隱形病人及早隔離和治療，切斷傳播鏈，從而增加民眾外出消費信心。這給港府最大啟示，就是要提升檢測能力，令疫情盡早受控，再透過互認檢測結果，恢復通關旅遊，助本港經濟早日復甦。

內地復甦支撑人幣升值，但其升勢除受疫情左右，另一關鍵因素是中美關係變化。中國社科院世經政所國際金融研究室副主任肖立晟認為，若中美關係沒進一步惡化，人幣有力挑戰6.5。

滙率急升損出口 美大選添變數

盡管美國大選為人幣帶來不確定性，但人幣升值除了增強購買力，有助刺激內地進口，擴大內需，帶動經濟長之餘；亦會增加外資買入與人幣相關資產意慾，短期會推升人幣資產價格，有助推進人幣國際化進程。

惟人幣若持續急升，長遠不利出口，並帶動通脹上升，挫損經濟復甦步伐，加上熱錢湧入推升人幣資產價格，外資會否趁機「剪羊毛」後飽食遠颺？相信中央必會密切注視，並力保人幣在某特定區間內波動，避免過分急升對金融以至經濟帶來重大衝擊。

責任編輯：黃鑠安