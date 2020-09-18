東奔西跑的日子裏，不會察覺睡好的美妙。過去二十年，醫生馬不停蹄平均每月出門兩三趟，從一時區跳進另一時區，睡眠質素極難維持。打從二月開始，別無選擇地乖乖留家，得來最大的回報是睡好睡香，老來也可以醒目點。

縱然科學發達，但仍未能完全解開睡眠之謎。大家知道睡眠是必需的，缺乏睡眠便百病叢生也是鐵般事實，但為何有此需要及睡眠如何保護健康等問題，人類只得一知半解。

睡眠不足者，較易患上腦退化症（Alzheimer's Disease）的事實早已知曉，惟近年才有充足證據解釋其原因。腦退化症病人的腦細胞，積累着大量不正常蛋白肽，因而形成澱粉樣斑塊（Amyloid Plaques），這些稱為Amyloid beta的蛋白肽（peptide），源自腦細胞，人在清醒時，腦功能活躍，腦內的Amyloid beta增加，通常在腦脊液（Cerebrospinal Fluid）中浮游，相對而言，熟睡的時候，Amyloid beta水平下降，故此，熟睡便是清除Amyloid beta的時機。若睡眠不足或不好，便沒有機會清除Amyloid beta，日子久了，積聚起來便成Amyloid Plaques。

Spira et al（見註）的研究中，以Carbon 11 PET-CT分析七十位老人家（平均年齡七十六歲），發現睡眠質素差的老人，有較多的Amyloid Plaques，其中以睡眠時間短和困難入睡者的情況最嚴重。

老來要醒目些，今天便要睡好點。

註：Spira et al JAMA Neurology 70（12）:1537，2013。