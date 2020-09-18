搵工首重履歷表，有決定命運的作用。機構未見其人，只能先靠那幾頁履歷去篩選。看過大學畢業程度的申請人，連「教育程度」那個標題也打錯成「Eduaton」。履歷表，先不講內容，起碼沒錯字是常識吧？﹗這種明顯錯誤，很難說服人可委以重任。如此甩漏，在第一關被篩走是合情合理的。

過了第一關，就要看履歷表的餡了。有形容而沒內容的，如：我是個team player（有團隊精神的人）／strategic thinker（策略思考者），僅有形容，卻無實例／成績／戰績內容提供，純屬空談。因此，進擊第二關，就是針對履歷表上給自己的每個形容，用內容支撑。

美國求職網站TheLadders.com曾發布人事部最不喜歡在履歷表上看到的十五個詞彙，因遭濫用到令人turned off（倒胃）：1.best of breed（最優秀）、2.go-getter（富進取心）、3.think out of the box（跳出框框思考）、4.thought leadership（領導型思考）、5.value add（增值）、6.results-driven（結果導向）、7.team player（有團隊精神）、8.bottom line（底綫）、9.hard worker（勤勞者）、10.strategic thinker（策略思考者）、11.dynamic（有動力的）、12.self-motivated（能自我驅動者）、13.detail-oriented（注意細節的人）、14.proactive（積極主動）、15.track record（往績）。

這些詞彙，不僅在人事資源領域，在商業世界也成cliché（陳腔濫調）。例如，我最怕聽到人形容自己或自己部門／工作是很strategic（策略性）的，這是極多餘的字眼，有哪部門、哪工種，毋須用腦及策略的？若有部門大大聲講：「我們的工作是毋須部署、計劃及有策略的」，那代表此部門其實可以摺埋。