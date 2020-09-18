IWC葡萄牙系列 80載經典延續 副刊版 2020/09/18 分享： 今年是IWC葡萄牙系列誕生的80周年，大抵品牌原先已計劃好在4月份的日內瓦鐘錶展之上，會為系列來一場隆重而盛大的慶祝。如今因為一場疫症，錶展取消了，葡萄牙系列亦只能低調地慶生。不過系列所推出的新作卻絕 ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Hamilton為《天能》創製專屬腕錶 今日 Hamilton為《天能》創製專屬腕錶 勞力士年度新作 高性能Submariner七彩Oyster Perpetual登場 2020/09/11 勞力士年度新作 高性能Submariner七彩Oyster Perpetual登場 時尚以外的專業 2020/09/04 時尚以外的專業 Bonhams舉辦首個精工拍賣 豐儉由人 2020/08/28 Bonhams舉辦首個精工拍賣 豐儉由人 Grand Seiko全新工坊開幕 賀成立60周年 2020/08/21 Grand Seiko全新工坊開幕 賀成立60周年 消費資訊 消費種類 鐘錶 品牌 葡萄牙 日內瓦 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入