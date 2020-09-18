IWC葡萄牙系列 80載經典延續

今年是IWC葡萄牙系列誕生的80周年，大抵品牌原先已計劃好在4月份的日內瓦鐘錶展之上，會為系列來一場隆重而盛大的慶祝。如今因為一場疫症，錶展取消了，葡萄牙系列亦只能低調地慶生。不過系列所推出的新作卻絕

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