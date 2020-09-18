吸拉丁票 拜登播歌擺身爭搖擺州

前天在新聞中見到，為爭取拉丁裔選民，拜登在競選活動拿出手機，對準麥克風播放很紅的西班牙「神曲」《Despacito》，還跟着節奏輕輕擺動了幾下。除了目不轉睛看看這位77歲總統候選人搞甚麼，我更留意他身在何處。果然，是佛羅里達州！雖則有點突兀，但拜登選擇在佛羅里達這個非常關鍵的搖擺州，把身體也搖擺起來，不會是興之所至，實乃有備而來。

每屆總統候選人必爭佛羅里達，成功奪下可拿到29張選舉人票，即贏得270張當選所需票的一成有多。近30年以來，誰贏佛州，誰得天下，都能入主白宮。

拜登佛州拉票 播放西班牙「神曲」

至今民調顯示，拜登在大部分搖擺州大致上分別領先幾個百分點，唯獨佛羅里達州，特朗普支持率和他差不多。該州被稱作「終極搖擺州」，州內拉丁裔選民可能是今屆「造王者」。就在兩天前，特朗普在Twitter吹噓自己曾從邁阿密的古巴人獲得一項榮譽--豬灣獎（Bay of Pigs' Award）。雖然媒體都找不出是甚麼獎，總之就是侵侵爭取佛州拉丁裔選民的把戲。講到這裏，有需要介紹一下何謂美國拉丁裔，當中怎樣分？誰支持民主黨？誰捧共和黨？

拉丁裔全稱西班牙裔及拉丁裔美國人（Hispanic and Latino Americans），西班牙裔並非狹義指從西班牙移居到美國的人，而是指西班牙及葡萄牙殖民者在美洲與原住民通婚而生的混血族群。上世紀，大批這類族群從美國以南的拉丁美洲國家如墨西哥，加勒比海地區的波多黎各及古巴等移民美國，他們以西班牙話為母語。既然來自不同國家，就不是一個統一整體，各有各訴求，凝聚力每每不及美國非裔黑人。

2018年，美國拉丁裔人口約6,100萬，佔全美人口18%，超越佔12%的非裔，成為美國最大少數族群。其中墨西哥人最多，佔拉丁裔逾60%，聚居新墨西哥州、德克薩斯州為主；其次是波多黎各人，佔大約10%，集中紐約州；第三是古巴人，佔逾3%，即210萬人左右，多數在佛州。不同州有不同拉丁裔主流，例如德州，墨西哥人多達8成以上，佛羅里達則以古巴裔較多，因為近古巴。

這3個族裔政治觀點不盡相同，即使同一族裔，有人支持共和黨，也有支持民主黨，並未像黑人那樣一面倒支持民主黨，一般的說法，近8成非裔支持民主黨的拜登。部分拉丁裔亦較傾向民主黨，支持大政府，主張政府負擔多些福利，提高最低工資、全民醫保等，原因是他們多數從事低端服務業及體力勞動工作，相對較貧困。這類人具有社會主義情結，尤其支持民主黨內左派代表人物桑德斯。桑德斯在民主黨內總統初選敗北，已經表示支持拜登。拉丁裔中的墨西哥人，部分對特朗普亦沒好感，不滿他大喊在邊境築牆並限制移民。

不過，拉丁裔選民亦有很多支持共和黨，他們大多是虔誠天主教徒，社會倫理上較保守，重視家庭、反對同性戀、反對墮胎，這些方面與共和黨理念相當接近。

另外，拉丁裔中的古巴人，很多支持共和黨而不支持較左的民主黨，因為他們多數是不滿卡斯特羅共產政權逃離古巴的人，去美國就是為了在資本主義和市場經濟下生活，所以不大會支持民主黨，由於古巴裔美國人多數集中在佛羅里達，那兒為共和黨貢獻不少選票。

佛州29張選舉人票 1/4人口拉丁裔

佛州人口2,100多萬，5成幾是白人，約1/4是拉丁裔，即500多萬人，當中古巴裔佔了逾3成，即約200萬人。例如邁阿密-戴德縣，擁有州內三分之二古巴人口，曾有民調顯示那裏近7成人支持特朗普。佛羅里達的拉丁裔中，雖然單一最多是古巴裔，但非古巴裔的加起來有300多萬人，拜登正在努力爭取的便是這批選民，因為如果他贏了佛羅里達州29張選舉人票，其他幾個搖擺州輸一些給特朗普還是有勝算。

但拜登的路也許不易，特朗普上台這幾年，並非簡單的以得罪了拉丁裔人可以概括。在2018年中期選舉，拉丁裔共和黨參議員和州長成績仍保持，究其原因，表面上特朗普雖然反移民，但他主要是反對非法移民，贊同合法技術移民，得到一部分拉丁裔人認同。外交上，特朗普推翻奧巴馬同古巴關係正常化的政策，並加大對委內瑞拉的制裁，都獲得佛州內反古巴及反委內瑞拉的拉丁裔人支持。更重要是他當選以來，拉丁裔失業率下降，收入亦上升，是令拉丁裔中間選民靠攏，擴大支持的重要因素。

可以預見今年最重要的選舉戰場之一，在佛羅里達州。拉丁裔之間由於社群分化、社會地位差異大，並不是鐵板一塊，選民的變數一直在影響政治生態。當民主黨一路打着黑人牌時，口沒遮攔但老謀深算的侵侵，背後在積極尋覓拉丁舞伴。

當佛州民主與共和兩黨白人票及黑人票不相伯仲，亞裔票只佔數個百分點又不成氣候，拜登需要依靠當地非古巴裔選民，奪取這個「終極搖擺州」，鋪平入白宮的路，但路難行，搖兩下身體又算甚麼舞？我還感覺不夠看頭哩！