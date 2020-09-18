航空業遊飛機河自救 疫下新商機

澳洲航空公司（Qantas）將推出「遊飛機河」航班，帶乘客飛過地標欣賞美景。航空業在疫情下受到重創，各地人們亦難耐無法外遊，而遊飛機河讓居家抗疫已久的人感受一下飛行癮，或是疫下外遊之道。

澳航推國內觀光航班 乘客免隔離

澳洲航空公司宣布，將在下月在國內推出觀光航班（scenic flight），載客飛到38,000呎高空上俯視黃金海岸、悉尼港，以及艾爾斯岩等澳洲地標。

該航班因只是飛過地標上空，並不涉及跨越省份或領地之間的邊界，因此乘客毋須隔離，乘客同時亦可享有機上餐飲服務。

該航班機票價格不菲，最便宜的經濟艙也要787澳元（約4,450港元），但所有機票在推出10分鐘內就被搶購一空。

台灣內政部次長陳宗彥在6月已提出偽出埠理念，獲長榮航空響應，旅客可乘坐Hello Kitty夢想機飛行約2小時45分鐘，在較低高度俯瞰台灣東海岸綫及日本琉球列島西端。其他航空公司陸續推出類似計劃，包括文萊皇家航空、及日本全日空（見表）。

全球航空業 估疫下損失3.2萬億

陳宗彥接受台灣傳媒採訪時表示，飛機若要正常運作，則每3天都需要飛行一次，機師及空中服務人員也需要一定飛行時數，偽出埠可讓旅客在一定程度上得到出國旅遊的體驗之餘，結束飛行後亦可到機場內的店舖消費。

國際航空運輸協會上月預計，全球航空業因疫情損失逾4,200億美元（約32,680億港元）。而澳洲航空截至今年3月，只剩兩架大型航機仍在啟用。

航空業蕭條之餘，各地人困在家中已久，少不免渴望再次外出旅遊。台灣觀光局一項調查發現，95%日本受訪者想去台灣，當地更衍生「台灣失落症」一詞。而在本港，日式連鎖超市驚安之殿堂短短1年間已開了4間分店，或與港人無法到日本旅遊所產生的「思鄉之愁」難脫關係。

港推旅遊氣泡 短期內難成事

港府正在與泰國、日本等地商討推行「旅遊氣泡」重推旅遊業，但相信難以在短期內成事，因本港疫情仍反覆。此外，國泰航空 （00293） 及國泰港龍已表示決定將約三分一的客機，轉移到澳洲等海外地方，意味這些飛機將要停飛一段時間。

國泰6月時因財困獲港府注資貸款273億元，但航空業界恐難以長期靠政府補貼生存。另一邊廂，港人渴望外遊者比比皆是，遊飛機河除可跳過疫情期間的隔離要求，亦可帶動機場的商業活動，值得當局考慮。

▲ 航空業在疫情下受到重創，而遊飛機河只帶人在上空飛過而不着陸，是否可成另類商機。（資料圖片）